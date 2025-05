Keiharde kritiek op Nederlandse topcoach Arne Slot: 'Dat irriteert mij'

Arne Slot is in zijn eerste seizoen als manager van Liverpool landskampioen geworden. Een knappe prestatie, maar ondanks dat krijgt de Nederlandse oefenmeester felle kritiek.

Slot zijn ploeg veroverde de landstitel nadat ze eind april met 5-1 van Tottenham wonnen. Sindsdien speelde Liverpool drie competitiewedstrijden tegen Chelsea, Arsenal en Brighton. Bij die duels werden verschillende reservespelers in de basis gezet, omdat Slot ervoor koos om zijn vaste basisspelers wat rust te geven.

Kritiek

Die beslissing van de Nederlander is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij Roy Keane, de voormalig aanvoerder van Manchester United die tegenwoordig actief is als analist. De Ier suggereert dat Liverpool hiermee een 'een gebrek aan klasse toont.'

"Liverpool heeft de schakel omgezet. Ze irriteren mij", zo oppert Keane in de podcast The Stick to Football. "Het maakt niet uit dat ze het kampioenschap hebben gewonnen, maar nu krijgen de reservespelers en het B-team kansen. Wat voor boodschap is dat?"

"Ik denk: 'Kom op, toon eens een beetje klasse'. Salah scoort een doelpunt en hij maakt foto's. Dat terwijl de wedstrijd nog bezig is". Hiermee refereert Keane naar het moment dat Salah een selfie maakte met de fans nadat hij een doelpunt scoorde in de kampioenswedstrijd tegen Tottenham.

Tegenvallende prestaties

Sinds het moment dat Liverpool de landstitel in de wacht heeft gesleept, presteert de ploeg aanzienlijk minder goed. In de wedstrijden tegen Chelsea, Arsenal en Brighton werd er niet meer gewonnen door de mannen van Slot.

Deze resultaten zijn mogelijk het gevolg van het feesten. Zo ging de gehele selectie en technische staf van Liverpool eropuit op het Spaanse feesteiland Ibiza om daar het kampioenschap te vieren.

Verklaring

Liverpool-speler Harvey Elliott probeerde na de nederlaag tegen Brighton te verklaren waarom het nu minder gaat. "Je probeert niet te verslappen na het feestvieren. We hebben het hele seizoen hard gewerkt. Sommige spelers zoals ik hebben niet zoveel gespeeld en dan gaat het erom dat je geniet op het veld, maar we willen zeker winnen. Nu moeten we de positieve punten meenemen naar de laatste wedstrijd volgende week."

Die laatste wedstrijd is op aankomende zondag tegen Crystal Palace, dat afgelopen weekend voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup wist te winnen.

