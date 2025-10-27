Bij Vandaag Inside werd maandag Ajax-speler Wout Weghorst onder de loep genomen. Na zijn goal tegen FC Twente rende Weghorst op Ajax-trainer John Heitinga af voor een demonstratieve knuffel.

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee vraagt ironisch: "Wilde Wout daar iets mee zeggen?" Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf, zei: "Nee. Hij wilde het juist niet zeggen na afloop." Weghorst liet het in gesprek met journalisten na de zege op Twente aan kijkers over wat zijn gebaar voor bedoeling had. "Hij kreeg het niet uit zijn mond, dat hij hem toch steunt", aldus Driessen.

Johan Derksen haakt in: "Kijk, hij wordt daar uitgefloten en hij gedraagt zich weer theatraal met die omhelzing. Dat past allemaal bij die overdreven Weghorst, maar hij scoort wel weer."

Knuffel

Driessen zegt: "Na afloop krijg je die dramaqueen weer. En dan begint hij te huilen over hoe hij wordt behandeld. Maar op de vraag of het een steunbetuiging was, die knuffel, daar ging hij niet op in. Hij had makkelijk kunnen zeggen: ja, dat is het. Waarom zegt hij dat niet? Ook keeper Remko Pasveer kreeg het niet uit zijn mond."

Derksen maakte daarna een grap over de leeftijd van de 42-jarige keeper: "Ik ben altijg bang dat als hij de hoek in gaat, dat hij alles breekt."

Fans van FC Twente fluiten Wout Weghorst uit

Nog voordat Weghorst de bal had aangeraakt, werd de aanvaller in de Grolsch Veste getrakteerd op een luid fluitconcert. Toen de stadionomroeper zijn naam omriep, zorgden tienduizenden FC Twente-supporters voor een oorverdovend fluitgeluid.

Dat gebeurde tijdens de wedstrijd ook elke keer als hij de bal kreeg. De Ajax-spits wordt het niet in dank afgenomen dat hij ooit vol lof over FC Twente sprak, om de club later in de steek te laten. Hij koos vorig jaar immers voor Ajax, terwijl ook Twente een optie leek.

