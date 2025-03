Belangrijk blad sabelt 'afstotelijke' docuserie van Jake Paul neer: 'Professionele aandachtszoekers'

De broers Jake en Logan Paul zijn de spil in de docusoap 'Paul American', waarin ook een rol is weggelegd voor de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, de vriendin van Jake Paul. Donderdag ging de serie in première en inmiddels verschijnen er recensies in gerespecteerde vaktijdschriften. De reacties zijn niet mals.

Variety, een van de prominentste amusementstijdschriften van de Verenigde Staten, noemt de serie in de titel van de recensie 'luidruchtig en irritant'. De auteur van het stuk gaat er al vroeg hard in.

"Het is een ondraaglijke productie om naar te kijken voor iedereen die geen fan is van de Pauls", zo staat er. "Afstotelijk en schadelijk luid", is een andere kwalificatie. De serie ademt 'de YouTube-cultuur', die volgens de recensent staat voor pronkzucht, meedogeloosheid en schaamteloosheid.

Imago

De schrijver komt met rake observaties en analyses. Zo gaat het over het 'bad-boy imago' van de broers. "Ze zijn vastbesloten om vast te houden aan dat imago. Wat niet zo authentiek overkomt, gezien ze dat imago zo zorgvuldig opbouwen."

Ook stoort het de auteur dat Logan en Paul 'het aldoor weigeren om zichzelf even het zwijgen op te leggen. Niet dat ik dat zou willen vanwege politieke correctheid. Maar simpelweg omdat het ze ontbreekt aan samenhang, gezond verstand en introspectie."

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam wordt in het artikel slechts eenmaal genoemd. Dat gaat om een fragment dat ook al in de trailer zat, als ze Jake Paul verzoekt "om een echt persoon te zijn, als je je nog kan herinnere hoe dat was". Paul reageert daarop door aan zijn kin te frunniken, waaran hij roept: "Saaaai"

Onthullend of leidend tot meer inzicht is de docuserie absoluut niet, is het oordeel. Daarvoor is de hele familie zich te bewust van de camera's, zich te bewust van wat scoort en van wat viraal kan gaan op de socials. "Ze spreken allemaal zo monotoon, alsof ze verveeld zijn door wat ze zeggen. En dat verbaast niet: alles wat ze te zeggen hebben klinkt zo machinaal. Het is immers afkomstig van twee professionele aandachtszoekers die in hun zakje met trucs grijpen om een nieuw publiek te veroveren."

Niet aan te gluren

Het stuk sluit af met wederom harde woorden. "Ze denken dat het pad van de groei verloopt via je zo irritant mogelijk gedragen. Het lijkt ze niks te kunnen schelen, of wie dan ook in hun team, dat ze niet alleen knap irritant zijn, maar ook niet om aan te gluren."