Serieuze waarschuwing voor Jake Paul, verloofde van Jutta Leerdam: 'Je zult zijn hoofd nooit meer zien'

Jake Paul is een bezig baasje. Hij is ondernemer, influencer, YouTuber, sinds kort verloofd met Jutta Leerdam én bokser. De Amerikaan heeft er geen geheim van gemaakt te willen vechten met de grootsten der aarden. Zo aast Paul op een gevecht met Anthony Joshua, al is dat volgens een kenner niet verstandig.

Joshua (35) is een voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht. Die was ongeslagen in zijn carrière, tot hij in 2019 stuitte op de ietwat mollige Andy Ruiz. Destroyer bezorgde de Engelsman een gevoelige nederlaag, waarna het steeds minder ging met Joshua. Zo verloor hij ook twee keer van Oleksandr Usyk en moest hij bij zijn recente partij op Wembley zijn meerdere erkennen in Daniel Dubois.

Toch heeft Joshua, in 2012 olympisch kampioen, een enorme staat van dienst. Dat terwijl de 28-jarige Paul nog maar net is begonnen aan zijn profcarrière en voornamelijk tegen oudjes heeft gevochten. Zijn laatste partij was tegen de ruim 30 jaar oudere voormalig zwaargewichtkampioen Mike Tyson. Dat gevecht mondde uit in een enorme teleurstelling, omdat Iron Mike het fysiek simpelweg niet kon bijbenen.

Gevecht in 2026?

Toch hangt een boksgevecht tussen Paul en Joshua in de lucht, getuige een foto die onlangs online werd gedeeld. Bokspromotor Eddie Hearn lijkt dat geen goed idee. "Jake is misschien wel gek genoeg om het te doen", vertelde hij tegenover talkSPORT. "Omdat Jake alleen maar aan geld denkt, toch? Het geld dat hij krijgt voor het vechten tegen AJ is obsceen."

Toch kleven er volgens Hearn ook risico's aan. "Jake houdt geen rekening met de medische gevolgen die een gevecht als deze met zich mee zouden brengen. Er is een kans dat je zijn hoofd na dat gevecht nooit meer zult zien", zei de Engelsman gekscherend. "Zijn hoofd zou van zijn nek worden verwijderd. Maar hij denkt alleen maar 100 miljoen, dat is prima."

Realityserie

De voorbije weken waren behoorlijk druk voor Paul. Hij was eerst bij zijn vriendin Jutta Leerdam op de WK afstanden in Hamar, waar ze knap zilver won op de 500 meter en teleurstelde op 'haar' 1000 meter met slechts brons achter wereldkampioene Miho Takagai en de zilveren Femke Kok. Daarna vlogen ze samen naar huis in Puerto Rico, voordat een avontuurtje volgde in Saint-Lucia. Daar vroeg Paul Leerdam ten huwelijk.

Na een innig feest met onder anderen de ouders van Leerdam en Paul vloog het koppel per helikopter naar New York, waar de prèmiere van de realityshow Paul American (over Jake en Logan Paul) plaatsvond. In dat programma is uiteraard ook een hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse, die in de eerste aflevering al gelijk haar ware aard toonde:

Rematch met Tommy Fury?

Terug naar het boksbestaan van Jake Paul. De Amerikaan verloor één keer in zijn carrière tegen Tommy Fury, het halfbroertje van Tyson. The Problem Kid is uit op revanche, want hij heeft flinke zak geld beloofd aan Fury als het tot een gevecht komt.