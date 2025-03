Stralende topschaatsster Jutta Leerdam laat zich op haar verleidelijkst zien: 'Ze noemen het moord'

Het zijn boeiende tijden voor topschaatsster Jutta Leerdam. De sprintster keerde terug van de WK afstanden met goud, zilver en brons, werd daarna door haar Amerikaanse vriend Jake Paul ten huwelijk gevraagd en schittert in een real life-serie die donderdag in première ging.

De release van de docuserie, die door HBO Max wordt gestreamd, werd groots aangepakt. Paul American, over de excentrieke familie van Jake Paul, is ook voor Leerdam een gouden kans om nog breder door te breken, ver buiten de grenzen van de schaatssport.

Groene jurk

En uiteraard heeft Leerdam haar eigen kanalen om haar roem op te krikken. Vrijdag postte ze een video op TikTok, waarin ze zichzelf op haar verleidelijkst laat zien. Ze draagt een nauw sluitende groene jurk, opgetuigd met een ketting om haar middel, en draait voor de zekerheid een rondje, zodat ze van alle kanten is te bewonderen.

Jake Paul (vriend Jutta Leerdam) reageert fel op uit de bocht vliegende vader: 'Dat kan echt niet' Als het eerste woord van een nieuwe realityserie 'sorry' is, dan begint de show meteen goed. In Paul American, waarin de Amerikaanse influencers Jake Paul (de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam) en Logan Paul worden gevolgd, wordt de kijker meteen van hot naar her geslingerd.

Moord

Op de achtergrond klinkt een fragment uit het nummer 'Welcome to Jamrock' van Damian Marley, een van de zonen van Bob Marley, de grootste reggaester ooit. Het zinnetje luidt: "Out in the streets, they call it murder", oftewel: 'Op de straten noemen ze het moord'. Het betekent in het nummer niet letterlijk 'moord', maar meer iets als 'extreem goed'.

Trouwen

De complimenten zijn niet van de lucht. "Oh mijn God, ik wil deze vrouw voor mijzelf", schrijft iemand. Dikke pech, want Leerdam werd afgelopen weekend door Jake Paul ten huwelijk gevraagd. En haar antwoord was positief. Wanneer ze gaan trouwen is nog niet bekend.

Dat ze een gezin willen stichten, daarover doen ze niet geheimzinnig. Ook op dat punt is het de vraag, wanneer dan precies, want Leerdam heeft haar sportieve doelen nog niet behaald. Ze wil bij de Olympische Winterspelen van 2026 goud halen op de 1000 meter.

'Topschaatsster Jutta Leerdam vergooit haar carrière met stoppen na Winterspelen' Jutta Leerdam is dankzij haar sportieve prestaties én haar relatie met Jake Paul regelmatig onderwerp van gesprek. Zo ook na de ontboezeming van haar verloofde over het naderde einde van haar topsportleven. Daarmee vergooit de 26-jarige topschaatsster volgens velen haar carrière.

Johan Derksen

Paul en Leerdam overspoelen internet, en nu dus ook HBO Max, met content. Dat is nou eenmaal noodzakelijk om in de wereld van influencers relevant te blijven. Johan Derksen is het duo helemaal zat. Hij noemde in Vandaag Inside Paul 'een idioot'.

Verder zei hij: "Je komt er niet onderuit, onder die twee. Op tv niet, de kranten niet... Het zijn de waardige opvolgers van de familie Hazes en Gordon. Al hun privézaken worden ons opgedrongen. Je zet de tv aan en daar zijn ze weer."