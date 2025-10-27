Dat David Beckham flink wat centjes heeft verdient dankzij zijn voetbalcarrière is wel bekend. De voormalige topvoetballer heeft dan ook leuke dingen gekocht met al dat geld. Zoals een landhuis op het platteland, waar hij een bijzonder kijkje in geeft.

Dit deed de Brit voor het tijdschrift Country Life, dat sinds 1897 verslag doet van het leven op het platteland. Architectuur, tuinen, paarden en culinaire zaken komen daarin ruimschoots aan bod. De 115-voudig Engels international mocht zelfs als gast-hoofdredacteur de nieuwste editie in elkaar zetten. Over zijn deelname aan het project hoefde Beckham niet lang na te denken. Zo is Country Life zijn favoriete tijdschrift. "Ik lees het al zo lang ik me kan herinneren."

Twaalf miljoen

Bovendien kent hij het leven op het platteland als geen ander. Zo kocht hij samen met zijn vrouw Victoria een uitgestrekt landgoed in de Cotswolds, in het Britse graafschap Oxfordshire. Prijskaartje: een slordige twaalf miljoen euro.

De voormalig topvoetballer deelde dan ook een inkijkje op zijn land. Zo werden voor het woonhuis voormalige stallen omgebouwd, en de tuin beschikt onder meer over een zwembad.

Pandemie

"Ik wist dat mijn liefde voor het platteland zou groeien zodra ik dit landhuis had, maar niet hoeveel", vertelt Beckham, die ook uitlegt dat de coronapandemie daarbij een grote rol heeft gespeeld. Tijdens de lockdowns besefte hij namelijk hoe bevoorrecht hij was om op het platteland te wonen.

Dat gigantische stuk grond had dan ook een groot voordeel tijdens de pandemie. "Toen het moment kwam dat er nog maar één gezinslid boodschappen mocht doen, zei ik tegen Victoria: 'Waarom verbouwen we hier niet gewoon alles zelf? Waarom nemen we geen kippen?'"

Sindsdien verbouwt Beckham zijn eigen voedsel. Hij kweekt zijn wortels, eieren en bloemen helemaal zelf. Daarnaast heeft hij ook nog eens bijenkorven, waaruit hij zijn eigen honing oogst.