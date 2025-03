Sportlegende Tiger Woods is weer verliefd: dit zijn alle liefdespartners van de 'seksverslaafde' topgolfer

Tiger Woods deelde deze week mooi nieuws: hij heeft een nieuwe partner De topgolfer is verliefd op Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. Het is het zoveelste hoofdstuk in het bijzonder turbulente liefdesleven van het sporticoon.

Want Vanessa is zeker niet de eerste partner van de grootste golfer aller tijden. Woods, in het verleden zeker niet altijd trouw aan zijn vriendinnen, heeft in zijn leven de nodige partners gehad. Zijn eerste serieuze relatie was met LeAnn Rimes in 2002. De op dat moment door haar zangcarrière beroemde tiener is zeven jaar jonger dan Woods. Lang hield de relatie niet stand, dat kalenderjaar trouwde Rimes nog met iemand anders.

Vreemdgaan met ontelbaar veel vrouwen

Vervolgens trad Woods in het huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren. Dat ging jarenlang erg goed. Tenminste, zo leek het. Ze kregen twee kinderen en waren zes jaar getrouwd. De relatie klapte echter door opzienbarende onthullingen over Woods. Hij had een affaire met een vrouw die evenementen organiseerde, maar dat bleek slechts het topje van de ijsberg.

Later beweerden volgens The Sun tientallen vrouwen dat ze een affaire met de golflegende hadden. Naar verluidt zou hij vreemd zijn gegaan met 121 vrouwen en kampen met een seksverslaving. Daarvoor liet hij zich behandelen, maar het huwelijk met Nordegren bleek niet meer te redden.

Vervolgens sloeg Woods een paar jaar later een andere blondine aan de haak. En geen onbekende: skidiva Linsday Vonn papte een tijdje met de golfer aan, maar ook die relatie bleek geen eeuwig leven beschoren. De romance die in 2013 begon, sneuvelde twee jaar later.

Auto-ongeluk

Vervolgens leek Woods toch verbonden te zijn met zijn droomvrouw. Vanaf 2017 was hij gelukkig met Erica Herman. Twee jaar later won hij voor het eerst in 11 jaar weer een Major en leek hij terug aan de top. Toch ging het sportief niet altijd voor de wind, mede door een zwaar ongeluk met de auto in 2021. Twee jaar later gingen hij een Herman uit elkaar.

Nu relatie met Vanessa Trump

Nu is het dus Vanessa Trump die aan de zijde van de inmiddels 49-jarige Woods staat. Er waren de voorbije dagen al geruchten over een nieuwe relatie van de spraakmakende sportman. Dat werd zondagavond bevestigd door Woods, die via zijn sociale kanalen bekend maakte dat hij inderdaad weer heel gelukkig is in de liefde.