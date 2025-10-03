Met miljoenen volgers op sociale media is Paige Spiranac een van de bekendste oud-golfsters ter wereld. Tegenwoordig richt ze zich op haar carrière als influencer en model. Een van haar huidige projecten is een opvallende actie: elke dag van de maand oktober draagt ze een ander kostuum in aanloop naar Halloween.

Ze trapte haar jaarlijkse actie af in een zéér onthullende outfit die was geïnspireerd op Velma uit Scooby-Doo. Ze deelde een foto van haar outfit met haar 1,1 miljoen volgers op X. In het bijschrift kondigde ze haar jaarlijkse uitdaging aan: "Het is weer die tijd van het jaar. 31 kostuums in 31 dagen begint morgen! Allemaal nieuwe outfits, geen herhalingen van de afgelopen twee jaar."

Lovende reacties

Haar volgers reageerden wild op de foto die Spiranac plaatste. "Ik denk dat Paige Spiranac me aan het einde van de maand compleet zal slopen met deze outfits", schreef iemand. "Ik denk dat oktober een bijzondere maand gaat worden", reageerde een ander. Een derde grapte dat het maandthema van Halloween wat hem betreft niet nodig was: "Blijf gewoon het hele jaar zo gekleed."

De outfit bestond uit een strak, laag uitgesneden topje, een glanzend rokje en een nieuwe haarkleur. Spiranac had haar kenmerkende blonde lokken ingeruild voor een stijlvolle bruine boblijn.

It’s that time of year again🎃 31 costumes in 31 days starts tomorrow! All new costumes, no repeats from the last 2 years👻🎃🔥 Click here - https://t.co/xGe8owC70m pic.twitter.com/pStvdE4Yd3 — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) September 30, 2025

Korte carrière

Spiranac speelde universiteitsgolf (NCAA) voor de University of Arizona en San Diego State, maar haar professionele golfcarrière was van korte duur. Ze speelde nog enkele toernooien, maar bereikte nooit echt de top van het golfen.

Andere richting

Sindsdien richt ze zich op haar online carrière. Zo runt ze een golfgerichte YouTube-kanalen waarop ze samen met andere creators op prestigieuze golfbanen speelt en deelneemt aan verschillende uitdagingen. Ook verscheen ze dit jaar op het witte doek met een korte cameo in de film Happy Gilmore 2.

Daarnaast begon Spiranac een succesvolle modellencarrière. Zo verscheen ze in een editie van Sports Illustrated en werd ze in 2022 door een mannenmagazine verkozen tot 'Sexiest Woman Alive'. Mede hierdoor heeft ze een gigantische following opgebouwd.