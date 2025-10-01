Het is een speciale dag voor influencer Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajacied Kenneth Taylor. Precies een jaar geleden onderging ze een ingrijpende verandering aan haar lichaam en daar staat de 21-jarige nu uitgebreid bij stil.

Via Instagram blikt ze terug op de operatie. Van Vliet deelt beelden van zichzelf in het ziekenhuisbed van een jaar geleden. Toen onderging ze een borstvergroting. Ze is erg openhartig over de cosmetische ingreep en blij met het resultaat.

'Trust the process'

Toch heeft het een poosje geduurd voordat de influencer helemaal tevreden was. Dat onthult ze met een foto van de eerste dag na de operatie. "Het eindresultaat was echt trust the process", schrijft ze. "Want hier had ik nog niet eens een decolleté door de zwelling."

"Ik durfde ook amper te bewegen", vervolgt ze. Gelukkig werd haar vertrouwen beloond en is ze uiteindelijk heel blij met het resultaat. "Het is zo’n gewenning, het is helemaal een deel van mij geworden. Ik ben er zo blij mee", zei ze bijvoorbeeld een tijd na de operatie tegen haar miljoenen volgers.

Jade Anna maakte op TikTok ook veel video's over het proces van haar borstvergroting. Daarmee hoopt ze andere vrouwen te helpen in hun keuze voor implantaten.

Ajax

Van Vliet is sinds eind 2023 samen met Kenneth Taylor. Daarvoor had ze lang een relatie met YouTube-ster Gio Latooy. Inmiddels wordt ze vaak op de tribune bij Ajax gespot om haar grote liefde aan te moedigen. Zo was ze zaterdag nog aanwezig in de Johann Cruijff Arena voor de wedstrijd tegen NAC (2-1).

Dinsdag beleefde Taylor nog een grote teleurstelling in de Champions League. Ajax ging af tegen Olympique Marseille en verloor met 4-0. Van Vliet reisde niet voor hem af naar Frankrijk, maar genoot van een avond in Londen met vriendinnen.

