Barcelona-legende haalt hard uit naar rokende doelman: 'Hij is ziek en heeft hulp nodig'

Wojciech Szczesny staat opnieuw in de schijnwerpers vanwege zijn rookgedrag, iets waar hij al vaker om bekritiseerd is. Tijdens de recente titelviering van FC Barcelona werd de Poolse doelman opnieuw gezien terwijl hij sigaretten rookte. Dit leidde tot felle kritiek, onder meer van een bekende clublegende die geen blad voor de mond neemt.

Lobo Carrasco, voormalig aanvaller van Barcelona tussen 1978 en 1989, reageerde scherp op het gedrag van Szczesny tijdens de feestelijkheden in de kleedkamer van Espanyol en de kampioensparade. "Het is een slecht voorbeeld, zeker omdat hij omringd is door atleten", aldus Carrasco.

"Ik zie iemand die ziek is en hulp nodig heeft om van zijn verslaving af te komen. Hij geeft een slecht voorbeeld aan kinderen die voetballer willen worden", zegt de 66-jarige oud-speler van Barcelona. Hij vindt zelfs dat coach Hansi Flick moet ingrijpen: "Als ik in zijn schoenen stond, zou ik hem straffen. Zijn privéleven is zijn zaak, maar dit gedrag is onacceptabel."

Openheid over verslaving en terugkeer bij Barcelona

Szczesny is al langer open over zijn rookverslaving. In een recent interview met het Spaanse ESPN gaf hij toe: "Ik heb die strijd verloren. Ik heb op jonge leeftijd een slechte gewoonte ontwikkeld en kom er gewoon niet vanaf", is de Poolse doelman eerlijk. Hij waarschuwt jongere spelers nadrukkelijk om zijn voorbeeld niet te volgen.

Aanvankelijk wilde de Pool zijn carrière beëindigen na het EK 2024, maar een blessure bij eerste keeper Marc-André ter Stegen dwong Barcelona hem terug te halen. Sinds zijn terugkeer speelt Szczesny inmiddels al 25 wedstrijden en helpt hij Barcelona strijden voor de landstitel, de beker en de Champions League. "Zou ik mezelf kunnen vergeven als ik nee had gezegd en dit team had zien schitteren zonder mij? Nee", aldus Szczesny over zijn besluit om terug te keren.

Szczesny gunt zijn zoon geen 'moment-of-fame'

Ondanks zijn rookverslaving en de kritieken die hij daarvoor kreeg, heeft Szczesny zich sportief weten te bewijzen. Met FC Barcelona werd hij dit seizoen al kampioen van Spanje en won hij ook de Copa del Rey. Tijdens de feestelijke huldiging van het team, die volgde op de overwinning, beleefde Szczesny een bijzonder moment met zijn zoon op het veld.

Het zoontje van de doelman probeerde de aandacht te trekken door een spectaculaire omhaal te maken en zijn vader te passeren. Hoewel veel vaders zo’n acrobatische inzet misschien zouden toestaan, besloot Szczesny de bal te keren en zijn doel schoon te houden. Zodoende zag zijn zoon een werelddoelpunt in rook opgaan.

