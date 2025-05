Beroemde voetbalvrouw steelt de show bij gala: miljoenen volgers zien haar schitteren in opvallende outfit

DAZN-presentatrice Diletta Leotta staat erom bekend indrukwekkende outfits te dragen, maar dinsdagavond trok ze echt alle aandacht met een opvallende bloemenjurk.

De DAZN-presentatrice droeg een nauwsluitende bloemenjurk tijdens een galadiner voor het goede doel, de dag vóór de Italiaanse bekerfinale tussen AC Milan en Bologna. Leotta maakte haar look compleet met een chique zilveren ketting en meerdere ringen aan haar vingers.

De 33-jarige, die getrouwd is met voormalig Liverpool-doelman Loris Karius, deelde een foto van zichzelf op de rode loper via haar Instagram-verhaal, zichtbaar voor haar 9,3 miljoen volgers.

i @dilettaleotta op Instagram

Nare ervaring

Recentelijk deelde de vrouw van Karius een zeer opvallend verhaal. Ze verklaarde dat ze op nogal ongepaste wijze is aangeraakt op een vliegveld in Duitsland, toen ze terug naar haar thuisland Italië wilde vliegen.

Ze maakte iets heel vervelends mee tijdens een veiligheidscontrole. Leotta, in Italië een bekende sportpresentatrice bij DAZN, deelde haar verhaal in een interview met Radio 105. "Ik moest terug naar Italië en toen ik door de metaaldetector ging, kwam er een politieagente die me wilde controleren. Ze kneep in mijn borsten. Ik schaamde me een beetje."

Leotta werd vervolgens gevraagd haar armen in de lucht te steken om te bewijzen dat ze niets onder haar oksels verborgen had. Op dat moment voelde ze zich al erg ongemakkelijk, zo vertelde ze. "Op een gegeven moment deed ik bijna al mijn kleren uit. Ik droeg bijna niets meer dan een tanktop en zei tegen haar: 'Kijk, ik heb niks onder mijn oksels.'"

"Maar ze bleef me onder mijn oksels kietelen, wat een ongelooflijke marteling was. Ze liet me ook mijn schoenen uittrekken en kietelde me onder mijn voeten."

Herinnering

Volgens de presentatrice bracht dit incident nare herinneringen uit haar jeugd naar boven. "Het was traumatisch omdat mijn broer me zo vasthield (met zijn armen omhoog, red.) en me onder mijn oksels kietelde. Hij was echt sterk. Hij kietelde me over mijn hele lichaam en ik plaste in mijn broek."

Liefde op het eerste gezicht

Leotta en Karius ontmoeten elkaar in 2022 bij een mode-evenement in Parijs. Vanaf het moment dat hij binnenkwam, voelde de presentatrice direct dat hij de man van haar dromen was. Al snel raakte ze zwanger van de doelman. Hun dochter Aria werd geboren op dezelfde dag als haar moeder.

Aria wordt tweetalig opgevoed: haar moeder spreekt Italiaans met haar en haar vader Duits. Karius hoopt dat zijn vrouw ook Duits leert, maar zij vindt de taal nog te moeilijk. Daarom spreken ze onderling Engels met elkaar.