Georgina Rodríguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram bekendgemaakt dat Cristiano Ronaldo haar ten huwelijk heeft gevraagd. Rodríguez hoefde niet lang te twijfelen. "Ja dat wil ik, in dit leven en in al mijn levens", schrijft ze trots bij een foto van de enorme ring die ze ontving van de Portugese superster

Ronaldo is al ruim 9 jaar gelukkig met zijn vriendin Rodríguez, met wie hij twee kinderen heeft. Op sociale media deelt het koppel regelmatig jaloersmakende beelden van - wat lijkt - een liefdevolle relatie. De Argentijnse Rodriguez is vooral actief als model en influencer. Sinds enkele jaren mag ze zich ook schrijver en producer noemen, zo verscheen er een boek en Netflix-serie over haar.

Overspoeld met reacties

Op Instagram plaatste Rodríguez een foto van haar hand met de enorme ring die de topvoetballer haar gegeven heeft, nadat er al jaren geruchten rondgingen dat de twee zouden gaan trouwen. Het stel werd vervolgens overspoeld met reacties. Binnen een half uur nadat Rodríguez het nieuws bekendmaakte had de foto al 1,2 miljoen likes en tienduizenden reacties.

Ontmoeting in Gucci-winkel

Het koppel leerde elkaar kennen in Madrid, waar Ronaldo destijds nog voor Real Madrid speelde. Rodriguez was toen werkzaam als verkoopassistente in een Gucci-winkel. Daar ontmoette het duo elkaar voor het eerst. De Argentijnse is inmiddels zelf ook wereldberoemd. Op Instagram heeft ze liefst 67,8 miljoen volgers. Al zijn dat er nog altijd honderden miljoenen minder dan haar toekomstige echtgenoot. Ronaldo telt namelijk 662 miljoen volgers op Instagram.

Kinderen

Ronaldo heeft vijf kinderen, maar van twee daarvan is Rodriguez de moeder. Van drie anderen is de moeder onbekend. Rodriguez beviel in november 2017 van een dochtertje en in april 2022 van een tweeling: een jongen en een meisje. Het jongetje overleed echter kort na de geboorte.

Pijnlijke nederlaag

Eerder dit weekend beleefde de Portugese voetballer nog een pijnlijke nederlaag tijdens een terugkeer in Spanje. Al-Nassr nam het tijdens een oefenduel op tegen het Spaanse Almería, dat in Spanje uitkomt op het tweede niveau. Daar ging de ploeg uit het Midden-Oosten met 3-2 onderuit. Ronaldo scoorde beide doelpunten voor AL-Nassr, maar werd na rust gewisseld.