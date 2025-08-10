Zangeres Emma Heesters hoopt een flinke winst te pakken. De vriendin van voormalig Oranje-international Wesley Hoedt is weer aan het optreden na een lastige tijd. Ze overwon de ziekte kanker en lijkt nieuwe toekomstplannen te maken.

De nieuwe toekomstplannen gaan samen met een nieuwe ruimte waar ze zich terug kan trekken. De 29-jarige Heesters, onder meer bekend van het programma Beste Zangers, heeft haar peperdure huis in Amsterdam te koop gezet.

Ze kocht de gloednieuwe woning vorig jaar, maar lijkt er nu alweer op uitgekeken te zijn. Ze legde 1.335.000 euro neer voor het pand, zo weet Bekende Buren. Dat betaalde ze zonder gebruik te maken van een hypotheek. Heesters hoopt op winst, want het huis staat voor 1,5 miljoen euro te koop. Als de vraagprijs geboden wordt, verdient ze 165 duizend euro aan pure winst.

Het huis heeft een woonoppervlakte van 176 vierkante meter en telt twee balkons. Het penthouse heeft drie slaapkamers en twee parkeerplaatsen in de parkeergarage.

Wesley Hoedt

Haar vriend Hoedt woont sinds 2024 in het Midden-Oosten, waar hij in Saoedi-Arabië bij Al-Shabab speelt. De 31-jarige verdediger speelde zes interlands voor het Nederlands elftal. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Heesters samen gaat wonen met Hoedt. Haar werk speelt zich immers vooral in Nederland af.

Hoedt en Heesters zijn sinds 2020 een stel, maar hun relatie kende in het verleden wat turbulentie. De voetballer zou vreemd zijn gegaan, waardoor er begin 2023 een breuk was. Later dat jaar bevestigden ze weer samen te zijn. Hoedt heeft altijd ontkend ontrouw te hebben gepleegd.

Ziekte

Recent maakte de zangeres bekend dat ze kankervrij is. "Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij in de afgelopen periode een hart onder de riem heeft gestoken met berichtjes, kaartjes, cadeautjes, bloemen en meer. Door jullie voelde het alsof heel Nederland achter mij stond, en dat was ontzettend fijn in zo'n bizarre en moeilijke tijd", schreef ze op Instagram. Vorig jaar kreeg de zangeres de diagnose baarmoederhalskanker.