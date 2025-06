Beroemde vrouw ex-toptennisser Richard Krajicek deelt nieuws na operatie: 'Spannend, ingrijpend en vermoeiend'

Daphne Deckers heeft opnieuw van zich laten horen na de hartoperatie van haar man Richard Krajicek. Op Instagram deelt ze een vrolijke selfie die tijdens een wandeling werd genomen in Muiden, samen met de oud-tennisser die voorzichtig aan zijn herstel is begonnen.

"Aan de wandel in Muiden met de patiënt", opent Deckers haar bericht met een knipoog. De foto toont haar stralend naast een herstellende Krajicek, die zichtbaar geniet van het uitje. De voormalig Wimbledon-winnaar onderging eerder een PEARS-operatie aan zijn aorta.

Zware ingreep

Bij de PEARS-operatie kreeg Krajicek een op maat gemaakte prothese van meshmateriaal, die de verwijde aorta van buitenaf ondersteunt en verdere risico’s moet voorkomen. Volgens zijn partner is de ingreep goed verlopen, al wacht er nu een langdurig hersteltraject. "De afgelopen tien dagen waren spannend, ingrijpend en vermoeiend, maar óók mooi, gezellig en vol energie", schreef Deckers. Ze benadrukte hoe waardevol het was om deze periode door te brengen met hun kinderen, aanhang en goede vrienden.

Deckers deelt haar gevoelens openhartig en optimistisch. "Zo’n hartoperatie is niet niks en Richards herstel gaat nog wel 'n tijdje duren, maar we zijn bovenal blij en opgelucht", laat de schrijfster weten. Ze sluit af met een positieve noot. "We zijn naar een restaurant geweest waar Richard weer als vanouds de broodmandjes heeft leeggegeten, dus the only way is up."

Van tenniskampioen tot toernooidirecteur

Krajicek, van Tsjechisch-Nederlandse komaf, is nog altijd de enige Nederlandse man die een grandslamtitel op zijn naam wist te schrijven. Zijn triomf op Wimbledon in 1996 wordt gezien als een van de grootste prestaties in de Nederlandse sportgeschiedenis. Ook op de andere majors liet hij zich gelden, met halve finales op zowel de Australian Open als Roland Garros.

Na zijn actieve loopbaan bleef Krajicek nauw verbonden aan de sport. Sinds 2004 is hij toernooidirecteur van het ABN AMRO Open in Rotterdam, waar hij jaarlijks toptennissers van over de hele wereld ontvangt. Daarnaast richtte hij de Krajicek Foundation op, waarmee hij zich inzet voor sportfaciliteiten en een gezonde leefstijl in achterstandswijken.