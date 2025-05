Partner van geopereerde oud-toptennisser Richard Krajicek 'krijgt een deprimerend gevoel'

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tenniskampioen Richard Krajicek (winnaar Wimbledon 1996), weet niet zo goed hoe ze om moet gaan met alle ellende in de wereld. Urenlang kranten en journaals consumeren, of juist alles wegleggen en puur het eigen leven leiden?

In haar wekelijkse column voor De Telegraaf verzucht de schrijfster en podcastmaker: "De afgelopen weken waren taai." Dat heeft te maken met 'slechte diagnoses, verdrietige berichten, onverwachte telefoontjes met tragisch nieuws.'

En dat zijn dan nog droevige berichten uit haar eigen kringetje. Maar zap je even langs wat tv-kanalen, dan rolt er een stortvloed van wereldwijd leed over de kijker heen. Deckers somt het op: "oorlogen, bosbranden, overstromingen, aardverschuivingen, terrorisme, dictatoriale regimes."

Onrecht

Zodra Deckers zulke nieuwsberichten tot zich neemt, wordt ze overvallen door een gevoel van machteloosheid en frustratie. Toch merkt ze dat ze niet kan stoppen met het opzoeken of blijven aanhoren van zulke trieste gebeurtenissen. Ze noemt het 'doemscrollen op mijn telefoon, van de ene ramp naar het andere onrecht'. Ze zegt dat ze 'het deprimerende gevoel krijgt' dat de mens niet anders kan dan oorlog voeren, de ander onderdrukken en de democratie uithollen.

Haar eigen leven verloopt vergeleken met de lijdende voorwerpen in de zwartgallige nieuwsberichten heel voorspoedig en vredig. Zodra ze daar zin in heeft kan ze bijvoorbeeld het strandje in Muiderberg opzoeken en van de ondergaande zon genieten. Of in het vliegtuig stappen, om verse vis te eten aan een Spaans strand.

Vrouw van geopereerde tennisheld Richard Krajicek wijst bekende Nederlander terecht: 'Waarom zou dat zielig zijn?' Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, is niet op haar mondje gevallen. Ze is er dan ook niet van gediend dat haar woorden door media verdraaid worden.

Genieten

Al met al leidt het besef dat er overal ter wereld zoveel onrecht en leed is tot extra dankbaarheid voor haar vrij rimpelloze bestaan. Al kreeg ze van de week wel te maken met een medisch schrikgeval thuis: haar man Richard Krajicek onderging een operatie.

"Ik wil jullie namens Richard een update geven: hij heeft een hartoperatie gehad. Een PEARS-operatie om precies te zijn, waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf wordt gesteund door een op maat gemaakte prothese van mesh-materiaal", legde Deckers uit op Instagram.

Geschrokken Michaëlla geeft update over halfbroer en ex-toptennisser Richard Krajicek: 'Hij ligt 20 uur per dag op bed' Michaëlla Krajicek sprak bij De Oranjezomer over haar aankomende afscheid als proftennisster, maar de voormalig kwartfinaliste van Wimbledon kreeg de afgelopen periode een flinke shock te verwerken. Het is nog even onzeker of haar bekende halfbroer Richard kan komen speechen, omdat hij een openhartoperatie heeft gehad.

Richards halfzus Michaëlla Krajicek meldde: "Op dit moment ligt hij 20 uur per dag op bed. Het is allemaal goed afgelopen, maar het was wel goed schrikken ja." De Mol: "Lijkt me helemaal niks voor hem, om 20 uur op een bed te liggen."