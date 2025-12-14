De Eredivisie stond zondag in het teken van de Klassieker. Ajax won in eigen huis met 2-0 van aartsrivaal Feyenoord. Op de tribune zaten twee beroemde fans die wel erg blij waren met het resultaat.

Ondanks dat de F-side leeg was tijdens Ajax - Feyenoord vanwege het vuurwerk-incident tijdens de wedstrijd FC Groningen enkele weken geleden, zaten er alsnog zeer fanatieke supporters op de tribune in de Johan Cruijff ArenA. De bekende influencer Monica Geuze was namelijk van de partij. Zij zat samen met onder meer zangeres Roxy Dekker flink te juichen tijdens de gewonnen wedstrijd. Dekker is de afgelopen jaren doorgebroken in de Nederlandse muziekwereld. Zo heeft ze inmiddels meerdere hits zoals Sugardaddy en Satisfyer op haar naam staan.

Na een van de doelpunten voelde Geuze de drang om haar mobiel erbij te pakken om vervolgens een filmpje te maken van de festiviteiten. Ze filmde zichzelf met Dekker en Ter Reegen terwijl ze wild aan het springen was. Ondertussen schreeuwde ze 'LEKKER! HEY, HEY, HEY, HEY'. De beelden deelde op haar Instagram-story.

Cadeautje

Alsof de overwinning nog niet genoeg was, kreeg Dekker zelfs het shirt van Ajax-spits Kasper Dolberg mee naar huis. Helemaal schoon was het cadeautje van de Deense spits alleen niet. Er zat namelijk een bloedvlek op de rug. Dit maakte voor de zangeres echter niet uit. "Nat en bebloed maar wat doet 't d'r goed", schrijft Geuze bij de foto op haar Instagram-story.

James Lawrence

Op zondag verscheen Geuze dus in de Johan Cruijff ArenA. Voorheen was ze echter vaak te spotten in een andere heuse voetbaltempel: het Yanmar Stadion. Ze had namelijk een tijdje lang een relatie met Almere City-speler James Lawrence.

Spijtig genoeg hoeft Geuze niet meer naar Flevoland af te reizen om een potje voetbal te kijken. In augustus van dit jaar maakte de influencer namelijk bekend dat de relatie tussen de twee was gestrand.

Lars Veldwijk

Geuze had eerder al een relatie met een andere profvoetballer. Ze was enige tijd samen met spits Lars Veldwijk, die onder meer uitkwam voor Nottingham Forest, Sparta Rotterdam en Excelsior. Ook speelde hij zeven keer voor het nationale elftal van Zuid-Afrika. In 2018 kregen ze samen dochter Zara-Lizzy, maar een jaar later gingen ze uit elkaar.