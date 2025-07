Jannik Sinner en Carlos Alcaraz speelden zondag de finale op Wimbledon tegen elkaar en na hun epische duel op Roland Garros wilde natuurlijk niemand dat duel missen. Op de tribunes van Wimbledon verzamelden zich dan ook flink wat beroemdheden. Onder meer ex-toptennissers Richard Krajicek en Andre Agassi waren erbij, maar ook een aantal leden van de koninklijke families uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Vanuit Nederlands oogpunt was de aanwezigheid van Krajicek natuurlijk het meest bijzonder. Hij is nog altijd de enige Nederlandse grandslamwinnaar in het enkelspel. Krajicek won in 1996 de titel op het heilige gras in Londen en dus houden ze altijd een stoeltje vrij voor hem. Daar maakte de ex-toptennisser gretig gebruik van, want hij zat samen met zijn vrouw Daphne Deckers vanuit de Royal Box naar de finale tussen de twee titanen te kijken.

Dat Krajicek bij de finale aanwezig kan zijn, was lange tijd geen vanzelfsprekendheid. Hij onderging eerder dit jaar een loodzware operatie aan het hart. Dat had flinke gevolgen, want vorige maand kon hij het bij de finale tussen Alcaraz en Sinner op Roland Garros niet eens aan om de stand via zijn telefoon in de gaten te houden. Krajicek nam dus een risico door op de tribunes plaats te nemen.

Andere beroemdheden uit de sportwereld

Krajicek was zeker niet de enige voormalige winnaar die een plekje op de tribunes heeft gevonden. Ook Lleyton Hewitt (winnaar 2002), Stefan Edberg, winnaar in 1988 en 1990, en Andre Agassi, de kampioen van 1992 waren aanwezig. De Amerikaan nam naast Deckers plaats. De Amerikaan was in tegenstelling tot Krajicek zonder zijn vrouw naar Londen afgereisd, want Steffi Graf was niet aanwezig. De Duitse won zelf het toernooi liefst zeven keer in het enkelspel.

Ook van buiten de tenniswereld waren er een hoop grote namen naar Londen afgereisd. Zo keek Formule 1-baas Stefano Domenicali toe, met ook coureurs George Russell (Mercedes) en Oliver Bearman (Haas) op de tribunes van Centre Court. Ook de ernstig zieke Chris Hoy was van de partij. De legendarische Britse baanwielrenner lijdt aan een terminale ziekte, maar was gelukkig nog in staat om de finale op Wimbledon te bezoeken.

i Chris Hoy kijkt naar de finale van Wimbledon, op de achtergrond is ook actrice Nicole Kidman te zien.

Acteurs

In de filmwereld blijkt tennis ook een populaire sport te zijn. Er zaten namelijk een heleboel acteurs op de tribunes. Nicole Kidman, Keira Knightley en Matthew McConaughey zijn er daar een aantal van.

Koninklijke families

Traditiegetrouw waren er ook weer een aantal afgevaardigden van de Britse koninklijke familie. Prins William en zijn vrouw Catherine zijn erbij, net als hun zoon George en dochter Charlotte. Ook vanuit Spanje heeft er iemand de reis naar het centre court van Wimbledon gemaakt. Koning Felipe zat op de tribune om Alcaraz naar een derde titel op rij te schreeuwen.

Sinner wint titanengevecht

De Spaanse koning lijkt niet hard genoeg geschreeuwd te hebben, want het was Sinner die uiteindelijk de titel pakte. Hij won in vier sets en onttroonde de regerend kampioen.

