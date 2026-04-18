Sportverslaggever Bert Maalderink nam vorige maand afscheid van zijn carrière bij NOS. De 62-jarige is ongeneeslijk ziek en kan zijn werkzaamheden daardoor niet meer uitvoeren zoals voorheen. "Maar ik ben ontzettend blij dat het allemaal goed is gegaan."

Maalderink nam afscheid na het schaatsseizoen. Vlak daarvoor was hij nog in Milaan voor de Olympische Spelen. Het NOS-icoon zag daar wel tegenop vanwege de klachten van zijn ziekte MS. Dat kan ervoor zorgen dat er plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. Bovendien is concentratie en nadenken voor hem steeds moeilijker.

"Maar ik ben ontzettend blij dat het allemaal goed is gegaan, het werd uiteindelijk een fantastisch afscheid. Ik heb niemand horen zeggen: Dit kan niet meer, en het is ook niet misgegaan tijdens een interview. Dus daar ben ik dankbaar voor", zegt hij tegen Voetbal International. Het voelde dan ook als het juiste moment om afscheid te nemen.

'Daar word ik doodmoe van'

Het moeilijke aan de ziekte vindt Maalderink dat anderen niets aan hem zien of zelfs merken. "Maar ik merk het zelf wel aan mijn concentratie, dat je goed je kop erbij moet houden. Daar word ik doodmoe van", zegt hij. "Deze ziekte zorgt ervoor dat makkelijk denken moeilijk is. Ik kan niet meer goed makkelijk denken. Alles kost moeite."

Hij mist zijn werkzaamheden nog niet, maar dat kan volgens Maalderink ook komen doordat hij nog steeds 'in het middelpunt van de belangstelling staat'. Als verslaggever was hij veelbesproken vanwege zijn manier van interviewen. Hij kreeg ook vaak kritiek. Maalderink merkt dat dat ook minder is geworden sinds bekend is dat hij lijdt aan MS.

'Dat je daar ziek voor moet worden...'

"Mensen zijn voorzichtiger geworden met mij. Ik word nu op een bepaald schild gehesen, waar ik nog niet zo vaak op gezeten heb", zegt hij. "Dat je daar ziek voor moet worden, is wel apart. Meestal moet je daar voor dood gaan."

Het zorgde ook voor verandering in het gedrag van Maalderink. "Ik ben niet zo attent, ik stuurde niet zo snel een berichtje als er wat ernstigs gebeurde in iemand zijn leven. Maar doordat ik zelf zo overweldigend veel berichten kreeg, heb ik me voorgenomen dat voortaan wel te doen. Het is toch leuk om te merken dat mensen aan je denken."

Toekomstplannen

Na 32 jaar is er een einde gekomen aan zijn werkzaamheden voor NOS. Toch zet hij de deur open richting de toekomst. "Ik ben helemaal afgekeurd, maar dat betekent niet dat ik helemaal niet meer kan werken. In principe zou ik nog wel een dag in de week kunnen werken. Misschien wil dat ook wel gaan doen. Alleen: wat dan? Ik zou het leuk vinden als iemand mij belt en dat ik denk: geweldig idee!"