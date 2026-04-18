Verslaggever Bert Maalderink heeft veel grote sportevenementen bezocht in zijn carrière. Eén daarvan draagt hij nog altijd bij zich, vanwege een groot drama in zijn privéleven. "Ik dacht dat het slecht zou aflopen."

Maalderink was van 1994 tot 2026 in dienst bij de NOS. Voor die omroep volgde hij onder andere het Nederlands elftal. Zo ook tijdens het EK voetbal van 2004 in Portugal. Dat toernooi zal hem altijd herinneren aan een heftige periode. "Mijn vrouw was zwanger en ik twijfelde of ik het wel moest doen. Ze was zes weken uitgerekend na de finale, dus ik dacht: dat moet kunnen’", vertelt de 62-jarige in gesprek met Voetbal International.

'Eén groot drama'

Maar de baby kwam eerder dan verwacht. De dag voor de halve finale tussen Nederland en Portugal kreeg hij een telefoontje van zijn vrouw: de weeën zijn begonnen. "Kut", was de eerste reactie van Maalderink. "Even later werd er gebeld: hij is geboren, maar het gaat heel slecht, zuurstofgebrek. Het was echt één groot drama."

"Ik ben ’s nachts naar huis gevlogen en ik dacht dat het slecht zou aflopen", vervolgt hij. "Hij moest naar een ander ziekenhuis en we kwamen in een Ronald McDonald-huis terecht." Gelukkig kwam het goed met zijn zoon. "We zijn nu 21 jaar verder en er is helemaal niets mis met die man. Sterker nog, hij heeft vwo gedaan en econometrie gestudeerd."

'Grootste geluk van mijn leven'

Maar Portugal heeft door die gebeurtenissen nog steeds een bijzondere betekenis voor hem. "Dat blijft een zwakke plek", zegt Maalderink zichtbaar geëmotioneerd. "Dat is echt het grootste geluk van mijn leven geweest, dat dat goed is gegaan. Normaal hoor je zoiets alleen van anderen, maar nu zat ík in zo’n slechte film."

Hij draagt daarom nog steeds vaak jasjes met een Portugal-logo erop. "Een eerbetoon aan hem", legt de verslaggever uit. "Bij het schaatsen heb ik hem ook vaak aan gehad. Maar ik vind het ook lekkere jasjes, hoor. Ze zijn alleen in Portugal te koop, maar ik heb er meerdere."

Ongeneeslijk ziek

Maalderink is inmiddels gestopt als verslaggever bij de NOS. Hij zette na de WK sprint en allround vorige maand een punt achter zijn loopbaan vanwege de ziekte multiple scerose (MS). Dat is een ongeneeslijke ziekte waarbij er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan waardoor de hersengebieden niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Het kan ervoor zorgen dat mensen problemen krijgen met hun zicht, bewegen, praten en het geheugen. De ziekte zorgt ervoor dat allerlei functies van het lichaam uiteindelijk uitvallen.