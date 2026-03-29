Sportverslaggever Bert Maalderink zette eerder deze maand na tientallen dienstjaren bij de NOS noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan. De 62-jarige Maalderink is ernstig ziek en dat zorgde er in het verleden zelfs voor dat hij bijna flauwviel tijdens een interview met schaatsster Jutta Leerdam. De NOS-icoon geeft vlak na zijn pensioen een update over zijn gezondheid.

Maalderink was lange tijd één van de vaste gezichten bij het schaatsen, maar die tijd is nu dus echt voorbij. Hij stopte na de WK sprint en allround nadat hij eerder op de Winterspelen nog voor een relletje had gezorgd door een spraakmakend interview met Jutta Leerdam. Zijn ziekte multiple scerose (MS) zit hem echter dusdanig in de weg dat hij besloot te stoppen.

MS kan ervoor zorgen dat er plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden en Maalderink wilde het moment voor zijn dat het echt niet meer ging. Hij kampt al enkele jaren met de ziekte, maar onthulde pas enkele maanden geleden dat hij het onder de leden heeft.

Ondanks ernstige ziekte wel naar Milaan

De ziekte zorgt af en toe voor problemen, zo geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij viel enkele jaren geleden bijvoorbeeld al eens bijna flauw tijdens een interview met Jutta Leerdam. Ook tijdens de Spelen in Milaan had hij er af en toe last van. "Het ging opzich goed, maar er waren wel momenten waarop ik dacht: als dit maar goed gaat”, vertelt hij tegen de krant.

Het leidde ertoe dat hij zelfs een dag niet naar de schaatshal ging. Daar kreeg hij tenslotte te maken met iets waar hij niet goed tegen bestand was. "Daar had je heel veel te maken met licht en donker. Dan ging het weer aan, dan weer uit. Daar kon ik slecht tegen. Dan wist ik: nu moet ik mijn koppie erbij houden."

'Heb niet het gevoel dat het erger wordt'

Dat was niet het enige probleem: "Wat het ook is: met MS is het heel lastig om simpel te denken. Soms weet je bepaalde woorden of namen ineens niet meer."

Maalderink kampte in Italië dus af en toe met wat problemen door zijn ziekte, maar toch heeft hij ook een enigszins positieve update over zijn gezondheid: "Ik heb niet het gevoel dat het erger wordt. Zo kan ik nog altijd alle dingen doen, die ik zou willen doen. Als het maar geen werk is.”

NOS-icoon

De 62-jarige journalist was tientallen jaren werkzaam voor de publieke omroep en groeide uit tot een icoon van NOS Sport. Hij volgde jarenlang het Nederlandse elftal op de voet tijdens eindtoernooien en was de laatste jaren vooral nog actief bij het schaatsen. Door zijn ziekte moest hij echter noodgedwongen stoppen met werken.