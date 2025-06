Sportverslaggeefster en WAG Simona Leskovská, de vriendin van Napoli-middenvelder Stanislav Lobotka, heeft indruk gemaakt op het Europees kampioenschap voor voetballers onder 21 jaar. Ze stal de show in een azuurblauwe jurk tijdens de wedstrijd van Jong Slowakije in Bratislava.

Voor Leskovská is het een thuiswedstrijd. Ze volgt de verrichtingen van haar jonge landgenoten op het EK in eigen land. De Slowaken, met Feyenoorder Leo Sauer (afgelopen seizoen verhuurt aan NAC) en oud-Groninger Tomas Suslov, pakten tot speelronde 3 nog geen enkel punt.

Ooit finaliste van Miss Slowakije

De journaliste werkt al jaren in de sportwereld en droomde er altijd van om met voetballers te werken. Ze komt uit de modellenwereld en was zelfs finaliste van Miss Slowakije in 2015. Momenteel werkt ze voor de Slowaakse voetbalbond.

Ze was aanwezig bij de EK 2024-wedstrijd tussen Roemenië en Slowakije in Duitsland, waar beide landen zich na een gelijkspel plaatsten voor de knock-outfase. Ook nu greep ze de kans om verslag te doen van het EK onder 21.

"Mensen zien misschien alleen een knap gezicht, maar ik heb hard gewerkt om te komen waar ik nu ben en ik heb nog steeds veel doelen die ik wil bereiken. Ik heb veel over voetbal geleerd, ook al dachten mensen dat ik er niet goed genoeg voor was. Als je hard werkt en je dromen volgt, is alles mogelijk," vertelde Leskovská in een interview met de lokale pers.

De vriendin van oud-Ajacied Stanislav Lobotka

Haar aanwezigheid in de stadions bracht haar de gewenste roem. Ze ontmoette Cristiano Ronaldo en werd later de vriendin van Stanislav Lobotka, de 30-jarige middenvelder van Napoli. De middenvelder speelde ooit voor Jong Ajax, maar tot een duel in de hoofdmacht kwam het nooit. Via AS Trencin, Nordsjaelland en Celta de Vigo bestormde hij alsnog de top. In 2020 kwam hij voor 24 miljoen euro naar Napoli, waar hij nog steeds vaste waarde is.

Leskovská en Lobotka bevestigden hun relatie op oudejaarsavond 2024, toen de voetballer zijn liefde voor de journaliste verklaarde op Instagram. Met meer dan 200.000 volgers op Instagram is Leskovská ook een succesvolle influencer, met tientallen reclames en samenwerkingen met topmerken. "Met voetbal maak ik mijn professionele droom waar. Na de foto met Ronaldo wilden fans me aanraken," onthulde de betoverende presentatrice ooit.

EK onder 21

Ook Jong Oranje doet mee aan het EK in Slowakije, maar dat verloopt alles behalve soepel. De openingswedstrijd werd op het nippertje gelijkgespeeld tegen Finland (2-2), zondag werd verloren van Denemarken (1-2). Daardoor dreigt uitschakeling voor de ploeg van bondscoach Michael Reiziger.