Niet alleen de spelers van Jong Engeland stelen op het EK onder 21 de show. Het sterrenensemble van de titelverdediger zag in Slowakije een vrouwelijke landgenoot op de tribunes ook de aandacht trekken tijdens het openingsduel tegen Tsjechië. Verslaggeefster Ellie Collins (26) zorgde namelijk meteen voor ophef.

Engeland had geen kind aan Jong Tsjechië in de openingswedstrijd van het jeugd-EK in Slowakije: 3-1. Ze stond niet op het veld, maar stal de show op de tribune: Ellie Collins (26) is de blonde verslaggeefster die online furore maakt en op het EK onder 21 de aandacht trekt met haar aanwezigheid. Buitenlandse media aldaar omschrijven haar nu al als de 'onofficiële ster van het toernooi'.

Engeland speelde een sterke openingswedstrijd op het jeugd-EK. Harvey Elliott, Jonathan Rowe en Charlie Cresswell scoorden voor de Engelsen. De Tsjechen kwamen via Daniel Fila (51') nog even terug, maar verder dan een eretreffer kwamen ze niet. Tussen de bijna 8.100 toeschouwers in het stadion van Dunajska Streda bevond zich ook journaliste Ellie Collins (26) van Channel 4UK.

De journaliste is een vaste verschijning bij voetbalwedstrijden en is een van de bekendste sportverslaggevers in Groot-Brittannië en Canada. "Ik hou van content met persoonlijkheid, het beste in iedereen naar boven halen en een ontspannen, boeiende sfeer creëren die authenticiteit uitstraalt", aldus Collins. Ze is gespecialiseerd in de Premier League en de Champions League, maar is ook te vinden op Wimbledon, bij NFL-wedstrijden en golftournooien van de Challenge Tour.

Vakantiefoto's zijn het populairst

Ellie Collins (26) heeft bijna 20.000 volgers op Instagram en als ze niet aan het werk is, post ze foto's die duizenden likes van fans ontvangen. Foto's vanuit het stadion en ontmoetingen met internationale voetbalsterren ontbreken niet. Net als sexy vakantiekiekjes, feestfoto's en avondjes uit met haar beste vriendinnen.

Ook foto's met John Terry, met wie ze samen kookte in haar eerste YouTube-video, tot kiekjes met Edwin van der Sar, Bastian Schweinsteiger en Frank Lampard, sieren haar sociale media.

Een van de grootste Britse talenten

Ellie Collins werkt nu voor Channel 4UK, maar was eerder actief als assistent-producer en presentator bij Sky Sports. De Britse pers beschrijft haar als iemand met "een ongedwongen en vriendelijke stijl, geschikt voor sport en lifestyle, die een relaxte en dynamische sfeer creëert voor interviews met bekende sporters". Ze is ook verbonden aan een agentschap dat de meest veelbelovende jonge talenten in de sportjournalistiek in Groot-Brittannië promoot.