Bijzondere auto Michael Schumacher levert recordbedrag op bij veiling in Monaco

Eén van de Ferrari's waar Michael Schumacher wereldkampioen Formule 1 in is geworden, is dit weekend in Monaco voor een recordbedrag geveild. Het gaat om de Ferrari F2001. De inmiddels 56-jarige Duitser pakte in die bolide zijn vierde wereldtitel. De wagen ging eerder ook al voor een enorm bedrag over de toonbank.

De auto werd zaterdag in Monaco geveild door RM Sotheby's, een bedrijf dat de nodige ervaring heeft met dure bolides. Schumacher werd in 2001 voor de vierde keer wereldkampioen, waarvan het zijn tweede titel met Ferrari was. Hij won dat jaar liefst negen van de zeventien races en pakte ook nog eens elf keer pole position.

Recordbedrag

Eén van die overwinningen was in Monaco. Dat vond het veilinghuis een goede reden om de Ferrari tijdens het raceweekend in het prinsdom in de verkoop te zetten. Het gebeurde nog niet eerder dat vlak voor de race een auto geveild werd, maar misschien dat het voortaan wel vaker gaat gebeuren. De auto leverde tenslotte een enorm bedrag op.

Het winnende bod was er eentje van maar liefst 15,98 miljoen euro en dat is een record, want nooit eerder leverde een auto van Schumacher zo veel geld op. Overigens werd deze auto in 2017 al een keertje geveild, maar toen was de opbrengst 'slechts' 7,5 miljoen euro.

Deel naar een goed doel

Ditmaal zal een deel van de opbrengst naar de Keep Fighting Foundation gaan. Die organisatie is door de familie van Schumacher in het leven geroepen na het ingrijpende ski-ongeluk van 2013. De voormalig F1-coureur liep daarbij ernstig hersenletsel op en wordt nog altijd thuis verzorgd. Dat gebeurt afwisselend in het Spaanse Mallorca (in de winter, omdat het daar warmer is) en in de Zwitserse Alpen. De stichting wil 'het goededoelenwerk van Schumacher voortzetten'.

Helm

De Duitser was vorige maand onderwerp van gesprek door een ander bijzonder voorwerp. Alle nog levende F1-wereldkampioen hadden een speciale helm gesigneerd voor Race Against Dementia. Dat is een stichting die is opgericht door drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart nadat duidelijk werd dat zijn vrouw aan die ziekte lijdt. De handtekening van Schumacher stond er ook op en daarmee was er voor het eerst sinds zijn ski-ongeluk een teken van leven.