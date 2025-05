Gedragsverandering Michael Schumacher onthuld: 'Als een slechterik in een film'

Voormalig Red Bull-topman Richard Hopkins heeft zich uitgesproken over Formule 1-legende Michael Schumacher. Hij heeft zijn persoonlijkheid van dichtbij zien veranderen tijdens zijn carrière. "Als een slechterik in een film, die steeds sterker wordt. Zo was Michael."

Hopkins wa goed bevriend met de zevenvoudig wereldkampioen, zo vertelt hij aan The Sun. Dankzij die titels veranderde Schumacher volgens hem. "We veranderen allemaal als we succesvol worden. De een meer dan de ander. Maar Michael deed dat zeker. Het werd serieuzer voor hem."

Schuilnaam van Max Verstappen roept walgelijke associaties op: 'Heeft hij niet twee hersencellen?' Max Verstappen dook vrijdag onverwacht op in Duitsland, waar hij in de Ferrari 296 GT3 een paar testrondes aflegde op de Nürburgring Nordschleife. Dat deed de regerend F1-wereldkampioen onder een schuilnaam. De keus qua pseudoniem van de Nederlander schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Zijn hoofd stond dan ook niet meer naar andere dingen dan de autosport. "Hij had geen tijd meer voor een gesprekje en een kopje koffie", aldus Hopkins. "De race had al zijn aandacht nodig. Als hij toch tijd nam voor een kopje koffie, was dat alleen met iemand die écht belangrijk voor hem was."

Schurk

Hij beschrijft het als de rol van een schurk in een superheldenfilm. "De slechterik wordt steeds sterker en absobeert meer energie. Zo was Michael ook. Hoe succesvoller hij werd, hoe meer gedreven en gefocust hij werd." Volgens Hopkins gebruikt dat ook op dit moment met jonge coureus. "We zien het nu bij Lando Norris en Oscar Piastri. Ze worden serieuzer." De twee McLaren-coureurs moeten dan ook presteren nu ze op plek één en twee staan in het wereldkampioenschap.

Zoon van Michael Schumacher getipt voor terugkeer in Formule 1: 'Een echte teamplayer' Er gaat in 2026 veel veranderen in de Formule 1 en een Schumacher zou daar een rol in gaan spelen. Niet alleen krijgen de teams met allerlei nieuwe regeltjes te maken, ook komt er met Cadillac een elfde team bij op de grid. De namen van coureurs die die stoeltjes zouden moeten vullen, gonzen door de paddock.

"Michael had het succes nodig en gebruikte het in zijn voordeel. Dat deden er maar weinig", vervolgt Hopkins. "Zijn agressie op de baan werd niet alleen opgemerkt door zijn concurrenten. Iedereen zag het."

Angst

Schumacher onthulde zelf ooit dat zijn mentaliteit op het circuit veranderde na de dood van Ayrton Senna. "Ik zag alles met een andere blik", vertelde hij. "Ik reed op Silverstone en dacht de hele tijd: op dit punt kun je doodgaan, op dit punt zou je ook dood kunnen gaan... Het was het enige waar ik aan kon denken, terwijl ik er al zo vaak had gereden."

Michael Schumacher was bang om dood te gaan na tragisch ongeval: 'Dat was het enige wat ik dacht' Donderdag was het precies 31 jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna om het leven kwam bij een tragische crash. Het ongeval had een enorme impact op de autosport en ook op Michael Schumacher, zo onthult hij in een interview.

Ski-ongeluk

Hoe de situatie van de 56-jarige Schumacher er nu uitziet weet bijna niemand. De Duitser had een ernstig skiongeluk in 2013 en sindsdien wordt zijn toestand geheim gehouden.