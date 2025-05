Bijzondere samenwerking: F1-sterren stappen voetbalveld op met beroemdheden

De Grand Prix van Monaco staat weer voor de deur en dat is traditiegetrouw ook reden voor een bijzondere 'samenwerking'. Meerdere Formule 1-coureurs speelden in het stadion van AS Monaco een potje voetbal voor het goede doel, samen met wat andere beroemdheden.

In het Stade Louis II kwamen Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Kimi Antonelli, Andrea Bearman en Isack Hadjar in actie namens het team Nazionale Piloti. Het elftal werd aangevuld met andere beroemdheden als Arthur Leclerc (broer van Ferrari-coureur Charles), afkomstig uit Monaco. Charles keek naar de wedstrijd.

Ook Leonardo Bonucci, oud-topvoetballer van Juventus, AC Milan en het Italiaanse elftal, was erbij. Voormalig Formule 1-rijders Daniil Kvyat en Riccardo Patrese zaten ook in het elftal. De hulp van buitenaf bleek niet genoeg om Barbagiuans & Stars te verslaan. Dat elftal bestond uit sterren uit Frankrijk en Monaco en won met 6-4.

Pasgeboren dochter Max Verstappen krijgt unieke kans om haar vader voor de eerste keer in actie te zien Max Verstappen zal komend weekend met veel vertrouwen aan de start staan in Monaco na zijn dominante zege op het circuit van Imola. De grand prix in het prinsendom is een bijzondere voor de Nederlander, want hoewel er ook op Zandvoort wordt gereden, is dit zijn echte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily in Monaco en dus kan het weleens een bijzonder weekend worden.

Grand Prix van Monaco

Voor veel coureurs is de Grand Prix van Monaco een thuisrace, omdat zij in het prinsendom geen belasting hoeven te betalen. Max Verstappen woont daar ook en zal zijn uiterste best willen doen op de straten van Monte Carlo, want zijn vriendin Kelly Piquet én zijn pasgeboren dochter Lily kijken mogelijk vanaf het balkon mee.

De Nederlander is met een lekker gevoel afgereisd naar zijn eigen huis, want hij won afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dit weekend is het interessant om in de gaten te houden of dat een 'toevalstreffer' was, of dat Red Bull daadwerkelijk dichter bij McLaren is gekomen. Bij een nieuwe overwinning zou Verstappen weer helemaal de aansluiting vinden bij WK-leider Oscar Piastri.

Glunderende Max Verstappen barst van trots na geniaal moment: 'Moest toch wel even lachen' Ook al is Max Verstappen inmiddels vier keer wereldkampioen in de Formule 1, van spectaculaire inhaalacties zoals die van vorige week in Imola blijft de 27-jarige Red Bull-coureur nog altijd volop genieten.

Glunderende Verstappen

Verstappen won vorige week op Imola dankzij een geniale inhaalactie op Piastri bij de start. Daar kon de viervoudig wereldkampioen zelf ook van genieten, zei hij op donderdag in aanloop naar de GP van Monaco. "Nou, ik moest wel even lachen, ja", zo zei hij donderdagmiddag met een big smile op zijn gezicht. "Nee, ik zit dan niet juichend voor de televisie, maar vorige week moest ik in bocht drie toch al even lachen. Ik dacht wel ‘dit was goed’, haha!”