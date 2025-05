Max Verstappen ontneemt pasgeboren dochter Lily uniek moment in Monaco: 'Dat is beter voor haar'

Voor Max Verstappen is de GP van Monaco een hele bijzondere. Dat is tenslotte zijn échte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily in Monaco. Zijn pasgeboren dochter had dus de unieke kans om te komen kijken, maar dat gaat niet gebeuren volgens de F1-wereldkampioen.

Op de race in Monaco is al jarenlang heel veel kritiek. Fans vinden het de saaiste race van het jaar door het gebrek aan inhaalacties en geef ze eens ongelijk. Bij de vorige editie in 2024 was de top-10 van de kwalificatie exact dezelfde als die van de race.

Voor de meeste coureurs zal het desondanks een fijn weekend zijn, want waar ze nagenoeg de hele tijd van huis zijn, woont een groot gedeelte van het rijdersveld in Monaco. Voor hen scheelt het een lange vlucht naar de andere kant van de wereld en het geeft ze de kans om eindelijk wat dagen thuis door te brengen.

Kans voor dochter Lily

Dat geldt dus ook Verstappen en hij kan de tijd thuis goed gebruiken, want enkele weken geleden beviel zijn Braziliaanse vriendin van hun eerste kindje samen. Op 25 april 2025 kwam dochter Lily ter wereld en zij moest haar vader al tweemaal voor een paar dagen missen, want de F1-coureur reed sindsdien al races in Miami en Imola. Verstappen heeft dit weekend dus de kans om tussen de racesessies door Piquet te helpen met het verschonen van de luiers.

Met een race vlak voor de deur was het natuurlijk de grote vraag of Piquet samen met hun dochter een bezoekje zou gaan brengen. Voor de pasgeboren Lily is het tenslotte een unieke kans om haar vader live aan het werk te zien. Volgens Verstappen gaat dat echter niet gebeuren: "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar"

Verstappen terug in titelstrijd

Verstappen leek na zes races al nagenoeg kansloos om voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden. Oscar Piastri boekte vier zeges en de Australiër had daardoor al een voorsprong van 32 punten op Verstappen. De leider in de WK-stand pakte pole bij de GP van Emilia-Romagna en leek hard op weg om die voorsprong uit te gaan breiden, maar na een schitterende inhaalactie van Verstappen en een verkeerde strategie van McLaren gebeurde het tegenovergestelde.

De viervoudig wereldkampioen pakte zijn twee overwinning van het jaar en verkleinde de voorsprong van Piastri tot 22 punten. Lando Norris, teamgenoot van Piastri, staat nog tussen de twee rijders in. De Brit heeft dertien punten minder dan de Australiër.