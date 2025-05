Glunderende Max Verstappen barst van trots na geniaal moment: 'Moest toch wel even lachen'

Ook al is Max Verstappen inmiddels vier keer wereldkampioen in de Formule 1, van spectaculaire inhaalacties zoals die van vorige week in Imola blijft de 27-jarige Red Bull-coureur nog altijd volop genieten.

Afgelopen zondag verraste Verstappen zijn concurrent Oscar Piastri totaal met een geniale inhaalactie in de eerste bocht. De Red Bull-coureur kreeg hierdoor te maken met flink wat lofzang. De Nederlander wilde zijn actie dan ook graag terugkijken. "Ik wist natuurlijk wel hoe het allemaal aanvoelde, maar toen ik zondag thuiskwam, heb ik ‘m wel even teruggekeken. Fijn om terug te kijken hoe dicht het allemaal bij elkaar zit."

Verstappen van het moment. "Nou, ik moest wel even lachen, ja", zo zei hij donderdagmiddag met een big smile op zijn gezicht. "Nee, ik zit dan niet juichend voor de televisie, maar vorige week moest ik in bocht drie toch al even lachen. Ik dacht wel ‘dit was goed’, haha!”

Piastri, die dus werd ingehaald door die geniale actie, gaf eerlijk toe dat hij werd verrast door Verstappen. "Dat snap ik ook", aldus de Nederlander. "Hij was bezig met George (Russel, red.) achter hem dus je bent dan altijd te laat met reageren.”

GP van Monaco

Momenteel maakt Verstappen zich klaar voor een 'thuisrace'. De Nederlandse Formule 1-coureur woont in Monaco en daar vindt aankomende zondag de Grand Prix plaats. Verstappen heeft de Grand Prix van Monte Carlo al twee keer gewonnen, maar vorig jaar moest hij de overwinning laten aan Charles Leclerc. Voor de Ferrari-coureur is dit echt een thuiswedstrijd, aangezien Leclerc in Monaco is geboren.

Voor de aanstaande GP van Monaco is er een kleine wijziging: alle coureurs zijn verplicht om twee keer de pitstraat te bezoeken, met als doel meer inhaalacties en positieverschillen tijdens de race. Misschien kan een slimme strategie van Red Bull ervoor zorgen dat Verstappen dichter bij Oscar Piastri in het wereldkampioenschap komt.

Felle kritiek

De race in Monaco krijgt al jarenlang behoorlijk wat kritiek. Veel fans zien het vooral als een trage parade door de smalle straten van de dwergstaat, waar het vrijwel onmogelijk is om in te halen met de grote F1-auto’s. Vorig jaar vonden er echter nog relatief veel inhaalacties plaats: in totaal vier keer. Logan Sargeant werd toen zelfs drie keer gepasseerd.

In 2022 (13) en 2023 (22) vonden juist veel inhaalacties plaats, wat te danken was aan de regen. In de jaren daarvoor viel het aantal inhaalmanoeuvres een stuk lager uit. Zo werd er in 2021 helemaal niet ingehaald, in 2019 twee keer, in 2018 vier keer en in 2017 slechts drie keer.

Tijden GP Monaco

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur

Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur

Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur