Bizar verhaal over Cristiano Ronaldo, die twee peperdure horloges vergat in hotelkamer: 'Ze zijn zo uniek'

Topvoetballer Cristiano Ronaldo mag dan talloze titels, records en doelpunten op zijn naam hebben staan, ook hij ontkomt niet aan een alledaags probleem: vergeetachtigheid. En als het om de Portugese sterspeler gaat, zijn zelfs zijn blunders van miljoenenformaat.

In september 2019, tijdens een bezoek aan Belgrado met het Portugese nationale team voor een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2020, vergat CR7 twee horloges in zijn hotelkamer, met een waarde van liefst 3,5 miljoen euro. Voor de meeste mensen is het vergeten van een jas of oordopjes al drama genoeg.

Spaanse media vellen hard oordeel over Kylian Mbappé: 'Hij zal nooit als Cristiano worden' Kylian Mbappé ligt zwaar onder vuur in Spanje. De Franse superster, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Real Madrid, slaagt er vooralsnog niet in om de torenhoge verwachtingen waar te maken. Na een nieuwe nederlaag tegen Arsenal nemen Spaanse journalisten geen blad voor de mond: Mbappé is 'lichtjaren verwijderd' van Cristiano Ronaldo.

Meesterwerk

Voor Ronaldo was het drama… een met diamanten bezette Franck Muller Cintree Tourbillon, ter waarde van 1,5 miljoen euro, en een Girard Perregaux Planetarium Triple-Axis Tourbillon, beschouwd als een meesterwerk van horlogemakerkunst, geschat op 2 miljoen. Beide modellen waren op maat gemaakt, met unieke kenmerken en ingelegd met diamanten - kortom, er bestaan geen andere exemplaren ter wereld.

Dit zijn de peperdure horloges die Mathieu van der Poel, Mohamed Salah en Tadej Pogacar vol trots dragen Er is een opvallende trend gaande in de sportwereld. Steeds vaker duiken topsporters, zelfs tijdens hun wedstrijden, op met een peperduur horloge. De prijzige 'klokkies' zijn van een duur en exclusief merk dat met opvallend veel bekende (oud-)topsporters samenwerkt.

'Wie doet dat nou?'

Het voorval, dat enige tijd geheim werd gehouden, werd onthuld door Strahinja Doric, de grootste horloge-expert van Servië, in een interview met de krant Sportal. “Toen ik het hoorde, was ik verbaasd. Ik lees minstens een keer per week over dit soort horloges op sociale media en alleen al de gedachte dat hij twee van zulke modellen in een hotelkamer was vergeten, maakte indruk op me. Toen besefte ik dat Ronaldo ‘een van ons’ is - een echte horlogeliefhebber. Want, laten we eerlijk zijn, wie neemt er nou twee horloges ter waarde van 3,5 miljoen euro mee op een reis van slechts twee dagen?”, aldus Doric.

Cristiano Ronaldo zorgde voor bijzonder aandenken voor Nederlander: 'Merk dat iedereen tegen hem opkijkt' Adam Maher beleeft momenteel een bijzonder hoofdstuk in zijn voetbalcarrière. De middenvelder speelt sinds enige tijd bij Damac FC in de Saoedische competitie. In een openhartig interview met Sportnieuws.nl vertelt Maher over zijn leven in Saoedi-Arabië. "Dat zijn de momenten die je meeneemt", doelt de 31-jarige middenvelder op de ontmoeting met Cristiano Ronaldo.

Schoonmaakster

Gelukkig voor de sterspeler was de medewerkster die de kamer schoonmaakte buitengewoon eerlijk. Ze bracht de manager onmiddellijk op de hoogte, die op zijn beurt de lokale autoriteiten en de Portugese voetbalbond inschakelde. Uiteindelijk keerden de horloges terug naar hun rechtmatige eigenaar.

Binnen twee minuten de wereld rond

“Als iemand anders de horloges had gevonden, had diegene er niets mee kunnen doen. Ze zijn zo uniek dat ze alleen van Ronaldo kunnen zijn. Het is zelfs onmogelijk om ze discreet te verkopen. Het nieuws dat Cristiano twee van zulke horloges was kwijtgeraakt, zou binnen twee minuten de wereld rondgaan”, voegde hij eraan toe.

Deze gebeurtenis was slechts een hoofdstuk in het luxeboek van Cristiano, die onlangs nog een exclusief horloge van Jacob & Co. ontving, speciaal gemaakt om zijn band met Saoedi-Arabië en Al Nassr te vieren. Het horloge is gemaakt van witgoud, krokodillenleer en edelstenen, en heeft een waarde van ongeveer 800.000 euro. Kleingeld, vergeleken met de horloges die hij in Belgrado vergat…