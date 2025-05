Bizar verhaal over mislukte wedstrijd tussen Ajax- en Feyenoord-legendes: 'Dat heeft wel mijn verjaardag verziekt'

De ondernemer Michel Perridon wilde in 2012 zijn vijftigste verjaardag groots vieren, door legendes van Feyenoord en Ajax tegen elkaar te laten voetballen in De Kuip. Maar dat liep om een bizarre reden volledig in de soep.

"Ik had oud-Feyenoord, oud-Ajax uitgenodigd", opent Perridon in de podcast De Dutch Dragons. "Ja, met Johan Cruijff, Willem van Hanegem, noem ze maar op." Alle grote legendes van beide teams zouden op de wedstrijd in De Kuip afkomen. Tot het noodlot toeslaat.

"Het gaat die dag sneeuwen", gaat Perridon verder, die de moed op dat moment nog niet had opgegeven. "Had ik 36 man bij elkaar geronseld om De Kuip weer sneeuwvrij te maken. Maar gaat Ronald Koeman (op dat moment trainer van Feyenoord 1, red.) tegen de pers zeggen: ja, we gaan niet voetballen. Dat ging op een gegeven moment rond."

Feyenoorder Givairo Read tóch weer tussen hoop en vrees na eerdere vrijspraak Givairo Read kreeg in het duel met PSV (2-3 nederlaag voor Feyenoord) een rode kaart, maar die werd na afloop geseponeerd. Onterecht, vindt de aanklager betaald voetbal. Die is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van de tuchtcommissie.

'Heeft mijn verjaardag wel verziekt'

Het eerste elftal van Feyenoord zou dat weekend uit spelen, weet Perridon nog. "Ik had er mooi de tering in. "Toen zijn er al heel veel spelers al, zoals Willem, gewoon teruggereden: Ik hoef toch niet te voetballen. Dat heeft wel mijn vijftigste verjaardag verziekt. Maar goed, jammer. Ik heb een geweldig feest gehad."

Ajax haalt talent (20) binnen: 'Gaat mooie toekomst in Amsterdam tegemoet' Ajax heeft een nieuwe middenveldster aan de selectie toegevoegd. Het gaat om de 20-jarige Isa Colin, die de overstap maakt van AZ en bij de Ajax Vrouwen gaat voetballen.

De in Rotterdam geboren Perridon krijgt na zijn anekdote lachend de vraag van oud-Feyenoorder Regi Blinker of hij het voor zijn zestigste verjaardag niet nog een keer kan proberen. De ondernemer moet bekennen dat dat niet meer gaat: op 11 december wordt hij alweer 63 jaar. Zakenblad Quote schatte zijn vermogen vorig jaar in op 384 miljoen euro.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.