Nu het zomerijs weer in Thialf ligt, zijn de Nederlandse schaatsers volop begonnen aan hun voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar. Ook Jutta Leerdam is van de partij in Heerenveen, maar haar aanpak is opvallend anders. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As met begrip.

"Alle schaatsers stonden deze week weer op het zomerijs", vertelt Van As in de nieuwe podcastaflevering. "Ze trainen ’s ochtends op de shorttrackbaan en in de middag op de 400-meterbaan om zich klaar te maken voor de Spelen in Milaan."

Maar Leerdam koos een andere route. "Waar de meeste langebaanschaatsers de overstap maakten naar de 400-meterbaan, bleef zij trainen op de shorttrackbaan", vervolgt Van As.

Andere aanpak Leerdam

Volgens Leerdam doet ze dat met een doel. “Ze gaf aan dat ze zo specifiek aan haar bochtentechniek wil werken. Daarnaast maakt het de overgang van skeeleren naar het ijs, en uiteindelijk naar de langebaan, wat soepeler”, legt Van As uit.

Hoog begrijpt de keuze goed: “Ik kan me daar wel in vinden. Zeker die bochten. Dat train je wel op die korte baan." "Zeker, dat is het moeilijke”, vindt ook van As.

“Het is knap dat ze het net even anders doet dan normaal”, vult Van As aan. “Ik denk dat het voor topsporters sowieso goed is om af en toe een andere prikkel in je trainingsroutine te hebben.”

Ook Jake Paul aan de bak

Leerdam is overigens niet de enige in huis die hard traint. Ook haar verloofde, de Amerikaanse bokser Jake Paul, had deze week een belangrijke wedstrijd. Hij stapte de ring in tegen de Mexicaan Julio Chávez Jr., terwijl Leerdam haar steun vanaf de televisie moest geven. Paul won uiteindelijk overtuigend.

Beluister de podcast

