Bokser Tommy Fury, de halfbroer van Tyson Fury, is in opspraak geraakt in Engeland. De bokser deed mee aan de Great North Run (halve marathon), maar zou tijdens zijn eindsprint een aantal andere deelnemers hebben geduwd.

Volgens The Sun heeft de bokser, die in 2023 Jake Paul versloeg, een reputatie opgebouwd binnen de marathonwereld, vanwege zijn sprintprestaties en brute stijl aan het einde van races. Maar tijdens de race in het Noordoosten van Engeland zou dat uit de hand zijn gelopen.

Commotie

Aan het einde van de prestigieuze halve marathon in Newcastle kon Fury het niet laten om alles te geven. De bokser sprintte naar de finishlijn en toen hij de laatste bocht om kwam, duwde hij twee van zijn rivalen aan de kant. De actie werd vastgelegd en zorgde online voor veel commotie.

'Zeg alsjeblieft dat dit een grap is', reageerde een geïrriteerde kijker. Een ander voegde toe: 'Iemand duwen is gewoon onnodig.' De bokser zelf leek zich van geen kwaad bewust aan het einde van de marathon, die hij in een tijd van 1:34:35 finishte. 'Dit was episch', schreef hij bij een foto die hij deelde van de finish.

Gelogen na triatlon

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat rond de bokser na deelname aan een sportevenement. Eerder zou hij gelogen hebben over het voltooien van een triatlon van liefst honderd kilometer. De bokser nam, na slechts tien dagen training, deel aan zijn eerste triatlon aan de Franse Rivièra.

Het loodzware parcours bestaat uit drie etappes: twee kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en tot slot achttien kilometer hardlopen. Maar er was iets raars aan de race, die Fury naar eigen zeggen had "voltooid". Gegevens toonden echter aan dat hij de race niet had voltooid, aangezien zijn fietssplitsingen aantoonden dat hij niet verder was gekomen dan 48 kilometer. Daarnaast had de bokser volgens de officiële race-uitslag een DNF (did not finish) naast zijn naam staan.