Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft vertederende beelden gedeeld op Instagram. Samen met de Nederlander verwelkomde het model onlangs haar tweede kindje: Lily. Daar is ze dolgelukkig mee.

Vooral door de manier waarop haar grote zus Penelope met haar omgaat. Piquet kreeg de vijfjarige P uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Met Verstappen kreeg ze eind april opnieuw een dochter.

Familie Max Verstappen geniet van vertederende beelden van dochter Lily: 'Zó mooi' Kelly Piquet is helemaal verliefd met dochter die Lily, die iets meer dan een maand geleden geboren werd. De komst van de dochter van Max Verstappen werd op bijzondere wijze gevierd en de familie van Verstappen genoot zichtbaar mee.

Engeltjes

De 36-jarige Piquet kan haar geluk niet op. "Moeder van twee engeltjes", schrijft ze bij een foto van de zussen in matchende outfits op Instagram. "Vanaf het eerste begin droomde ik van dit moment, waarop ze samen zijn. Zij aan zij."

"Een van hen komt op deze wereld en de andere heet haar liefdevol welkom." De jurkjes van de kleine en grote zus werden speciaal voor Lily en Penelope gemaakt. "Ze zijn ervoor gemaakt om elkaar te knuffelen."

Victoria Verstappen, de zus van Max, laat hartjes achter in de reacties op het bericht. Zij is ook moeder, van twee zoons en een dochter, die onlangs haar eerste verjaardag vierde.

Cadeaus

De jurkjes van Lily en Penelope zijn overigens niet de enige gepersonaliseerde cadeaus voor de meiden. Piquet liet namelijk ook servies en boeken voor haar dochters ontwerpen. "We bedachten kleine feeën die de zussen zouden voorstellen, vliegend tussen lelietjes-van-dalen. In zachte tinten roze en groen, met een vleugje strikjes, ontstond een betoverend universum vol betekenis", zei de Braziliaanse over het design.

Formule 1-kampioen Max Verstappen kijkt na teleurstelling uit naar 'unieke' race: 'Altijd een uitdaging' Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Canada komende zondag. De Nederlander heeft de teleurstelling van de vorige race in Barcelona gelaten en kijkt nu uit naar het 'unieke' circuit in Montreal.

Formule 1-seizoen

Vader Max Verstappen is ondertussen bezig aan zijn elfde seizoen in de Formule 1. De laatste grand prix, in Spanje, verliep desastreus. Na een krankzinnige slotfase verloor de Nederlander P3, om uiteindelijk als tiende te eindigen.

Lando Norris lovend over Max Verstappen, maar 'sommige coureurs zijn agressiever dan anderen' Lando Norris en Max Verstappen kennen de laatste tijd een ingewikkelde relatie. Op de baan gaat het hard tegen hard tussen de coureurs van McLaren en Red Bull, maar daarbuiten zijn ze goede vriendin. Norris probeert uit te leggen hoe dat zit.

Vanaf vrijdag staat het raceweekend in Canada op de programma. De Red Bull-coureur zal alles op alles moeten zetten om nog aanspraak te maken op het wereldkampioenschap. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan er namelijk beter voor in de WK-stand.