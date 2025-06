Kelly Piquet heeft een aantal liefdevolle foto's gedeeld op haar Instagram. Daarbij is ze lovend voor haar vriend Max Verstappen en haar vader Nelson Piquet, die ze allebei een fijne vaderdag wenst.

Max Verstappen had zondag eerst wat andere dingen aan zijn hoofd. Voor hem stond de Grand Prix van Canada op het programma. Hij eindigde twee achter George Russell in de Mercedes, maar hield wel beide McLarens achter zich. Lando Norris haalde zelfs het einde van de race niet door een crash in ronde 67 van de 70.

Vaderdag

Voor Verstappen was het zijn eerste echte vaderdag. Hoewel Piquet met Penelope al een dochtertje uit een eerdere relatie heeft, is Verstappen daar altijd duidelijk over geweest. Met de komst van Lily enkele maanden terug is het voor Verstappen de eerste keer als echte vader op vaderdag.

Piquet wilde dit moment niet zomaar voorbij laten gaan en plaatste op haar Instagram een foto van hun gezin. Met Lily in haar armen en Penelope dicht tegen haar aan, kust ze Verstappen. 'Fijne vadersdag voor de beste om wie ik had kunnen vragen', schrijft het Braziliaanse model erbij. In de daaropvolgende slides staan foto's van Piquet met haar vader, oud-coureur Nelson Piquet.

Montreal

Max Verstappen was uiteindelijk best tevreden over het verloop van zondag. Hoewel iemand als de Nederlander altijd voor het hoogst haalbare wil gaan, moest hij erkennen dat er niet meer in zat in Montreal. "We reden aanvallend qua strategie, maar we moesten ons ook verdedigen ten opzichte van de auto's achter ons."

Engelsmannen

Hoewel Russell met de winst in Canada natuurlijk een top dag had, ging het voor die andere Engelsmannen iets minder. Lando Norris crashte en haalde daardoor het einde van de race niet. Hierdoor liep de McLaren-coureur kostbare punten mis voor het wereldkampioenschap.

Lewis Hamilton begon goed aan de race, maar door een onfortuinlijke botsing ging het vervolgens minder. De Ferrari-courer kwam in aanraking met een egel. Hierdoor was de vloer van de bolide kapot. Hamilton zelf was achteraf echter meer bezig met het arme beestje.