Botic van de Zandschulp was maandag en dinsdag op Wimbledon 'slachtoffer' van de tradities van de gras-Grand Slam in Londen. Het toernooi werkt met een avondklok en heeft maar weinig banen met licht om ook 's avonds te kunnen spelen. De Nederlandse toptennisser onthult na zijn stuntzege op Matteo Arnaldi hoe hij het 'duel van twee dagen' overleefde.

Van de Zandschulp sprak over een "solide wedstrijd" na zijn overwinning in drie sets op de Italiaan Matteo Arnaldi in de eerste ronde van Wimbledon. De twee speelden dinsdag het restant van de partij, die een dag eerder na twee sets was gestaakt wegens invallende duisternis.

"Ik denk dat het moeilijk spelen was gisteren, voor ons allebei", zei Van de Zandschulp kort na zijn zege een dag later. "De zon hing laag en aan een kant was het lastig retourneren. Maar ik heb beide dagen goed geserveerd en ben mijn eigen games best wel goed doorgekomen."

Toptennisser Botic van de Zandschulp voltooit stunt op Wimbledon na lange onderbreking Botic van de Zandschulp was maandag hard bezig met een stunt op Wimbledon, maar de Nederlandse toptennisser werd gestopt door de umpire. Een dag later mocht hij zijn kunstje alsnog voltooien tegen Matteo Arnaldi en dat lukte in drie spannende sets.

Herstelshake of maaltijd

Tegenover het Algemeen Dagblad onthulden hij en zijn trainer Paul Haarhuis hoe Van de Zandschulp de tussenliggende uren was doorgekomen. "Botic ging uitfietsen en ik vroeg of ik eerst een herstelshake moest maken of een maaltijd zou gaan halen”, vertelt Haarhuis. "Het werd de shake, maar de maaltijd moest ook snel, want de keuken zou gaan sluiten.”

Kort nachtje

Vervolgens moest de Nederlandse tennisser behandeld worden door de fysio en ging hij in een ijsbad voor een sneller herstel. "Ik kan dan niet meteen slapen, dat lukte pas rond 01.00 uur. En om 07.45 uur moesten we alweer ontbijten, om rond 08.30 uur de taxi terug naar het park te nemen”, vertelt Van de Zandschulp over het korte nachtje.

Chagrijnige Tallon Griekspoor doet landgenoot pijn op Wimbledon: 'Ik heb er geen zin in' Tallon Griekspoor liep met een lijf vol chagrijn van de baan na zijn eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon. De Nederlandse toptennisser kon zijn gewonnen grastitel op Mallorca geen vervolg geven. Hij ging pijnlijk onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby en had daarna een wrede boodschap voor zijn landgenoot en collega Botic van de Zandschulp.

'Ik vroeg steeds aan de scheidsrechter: hoelang nog?'

"Wat mij betreft hadden we maandag al eerder kunnen stoppen. Het was lastig spelen, eerst door de laaghangende zon, daarna lag de baan in de schaduw en werd het gras glad. Bij het retourneren gleed ik steeds uit als ik een split-step maakte, en zo ben ik al eens geblesseerd geraakt. De ballenkinderen gleden ook uit. Dus ik vroeg steeds aan de scheidsrechter: hoelang nog?”

Volgende tegenstander

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde Alejandro Davidovich Fokina. De Spanjaard beëindigde maandag al zijn wedstrijd in de eerste ronde, maar de Nederlander denkt niet dat de extra rust van veel invloed zal zijn. "Ik heb vandaag slechts 45 minuten gespeeld. Al leef je natuurlijk wel naar een wedstrijd toe. Ik ben in ieder geval blij dat ik vroeg klaar ben vandaag."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.