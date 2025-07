Botic van de Zandschulp was maandag hard bezig met een stunt op Wimbledon, maar de Nederlandse toptennisser werd gestopt door de umpire. Een dag later mocht hij zijn kunstje alsnog voltooien tegen Matteo Arnaldi en dat lukte in drie spannende sets.

Van de Zandschulp is de huidige nummer 92 van de wereld en speelde in de eerste ronde van Wimbledon tegen Arnaldi, die 43e staat. Een lastige opgave en dat bleek ook in de eerste twee sets. De Nederlander had tweemaal een tiebreak nodig om zijn Italiaanse tegenstander te verslaan: 7-6 (7-4) en 7-6 (7-5).

Daar deden de twee tennissers ruim twee uur over en daarom stopte de umpire de partij op maandagavond. Het was te laat in Londen. Dinsdag gingen de twee verder en had Van de Zandschulp dus aan één set genoeg om de volgende ronde te bereiken.

Lange onderbreking

Ook op dinsdag bleken Van de Zandschulp en Arnaldi enorm aan elkaar gewaagd. De derde set ging gelijk op, maar uiteindelijk trok de Nederlander toch aan het langste eind. Van de Zandschulp kwam met 1-0, 2-1 en 3-2 in games achter en draaide het vervolgens om. Hij kwam op een 5-3 voorsprong en won uiteindelijk met 6-4.

Volgende tegenstander Van de Zandschulp

Alejandro Davidovich Fokina zal met extra interesse naar de wedstrijd hebben gekeken, want de Spanjaard wordt de volgende tegenstander van Van de Zandschulp. Davidovich Fokina, nummer 27 van de wereldranglijst, won maandag in de eerste ronde overtuigend van Brandon Holt (3-0).

