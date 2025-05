Britse ex-international krijgt wéér flinke straf: oud-topvoetballer meermaals in de fout

Jermain Defoe (42), voormalig international van de Engelse voetbalploeg, heeft het erg bont gemaakt. In het verleden is hij meermaals de fout ingegaan op de weg, en nu is het wéér raak. De oud-spits heeft een rijverbod van een jaar opgelegd gekregen.

Deze straf kreeg Defoe opgelegd nadat hij veel te hard in zijn Land Rover scheurde. Hij werd in oktober vorig jaar met 132 km/u geflitst in een zone waar je slechts 110 km/u mag, weet The Sun.

Naast de rijontzegging moet de oud-topvoetballer ook een boete van 660 pond, plus 90 pond aan gerechtskosten en een slachtofferheffing van 266 pond betalen. Een boete van ruim duizend pond dus.

Defoe was niet in de rechtszaal aanwezig, maar bekende wel schuld, 'iets waarvoor hij erkenning verdient', aldus zijn advocaat.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de Brit in de problemen is gekomen door wangedrag op de weg. Zo kreeg hij in juli 2008 een rijverbod van zes maanden wegens te hard rijden. Het jaar daarop kreeg hij opnieuw een rijverbod van zes maanden voor dezelfde overtreding.

In 2010 ging hij weer de fout in. Toen werd hij betrapt terwijl hij zijn telefoon gebruikte achter het stuur. Toen kreeg hij geen rijverbod, maar wel een boete van 800 pond.

Twee jaar geleden kreeg Defoe zijn derde rijverbod van zes maanden opgelegd, nadat hij in december 2020 werd geflitst met een snelheid van 90 km/u in een zone waar 50 km/u is toegestaan.

Jermain Defoe

Defoe is een Engels voormalig voetballer die als spits speelde. Hij speelde in de jeugd bij Charlton Athletic, maar maakte zijn debuut bij West Ham United, waar hij ook zijn doorbraak beleefde. Na vier jaar verdiende de spits een transfer naar Tottenham Hotspur, waar hij er flink op los scoorde. Daarna heeft hij nog voor clubs als Portsmouth, Sunderland en Rangers gespeeld. Daarnaast kwam hij 57 keer uit voor de nationale ploeg van Engeland.