Ajax-legende deelt opmerkelijk verhaal over kostbare prijs: 'Hij kwam terug met 35.000 contant'

Danny Blind heeft een opmerkelijke anekdote uit zijn carrière als profvoetballer gedeeld. Met Ajax won hij in 1995 de wereldbeker in Tokio. Hij werd Man of The Match en won een auto, maar in plaats van deze te laten verschepen naar Nederland, deed hij iets heel anders met zijn gewonnen cadeau.

De Haarlemse amateurvoetbalvereniging Onze Gezellen bestaat dit jaar honderd jaar. Ter ere van dat jubileum organiseerde de vereniging vrijdag een groot feest, waar onder anderen Pierre van Hooijdonk en Danny Blind langskwamen om anekdotes uit hun carrière te delen.

Wereldbeker in Japan

Een opmerkelijk verhaal van Danny Blind zorgde voor veel hilariteit onder het publiek. De gepensioneerde profvoetballer is nog altijd niet achter de geraniums gaan zitten. Momenteel is hij onderdeel van de raad van commissarissen bij Ajax, de club waarmee hij in 1995 de wereldbeker won in Japan.

De verdediger werd man of the match van de wedstrijd. "Dat was opmerkelijk voor een verdediger", blikte hij tijdens de viering van het jubileum van de amateurvereniging terug. Dat hij die titel kreeg, had met een allesbeslissende penalty te maken. Het bleef niet alleen bij de eer voor het dragen van die titel, want hij ontving daarbij ook een prijs: een gloednieuwe Toyota.

'Kun je die niet verpatsen?'

Een collega van de Ajax-legende, die eerder dezelfde prijs won, had het voertuig laten verschepen naar Nederland, zo deelde hij. Maar Blind had hele andere plannen: "Kun je die auto niet verpatsen hier?", had hij gevraagd aan iemand met wie hij in Japan was. "Die auto was geloof ik 55.000 gulden waard, en niet veel later kwam hij terug met 35.000 contant", vertelde hij.

Met dat geld waren Blind en zijn teamgenoten de kroeg ingedoken in Tokio om de overwinning te vieren. "Het kwam niet eens zo zeer door mij, maar ik hoefde in mijn vingers te knippen en er was nog 12.000 van het bedrag over", deelde de Ajacied.

Thuiskomst

Bij aankomst in Nederland, vroeg Yvon, zijn vrouw waar de auto was. Op televisie had ze namelijk gezien dat haar man een Toyota gewonnen had. "Die hebben we opgezopen", had hij aarzelend geantwoord.