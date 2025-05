Britse topsporter moet bizarre keuze maken van zijn bond: Olympische Spelen of OnlyFans

Een zeer opvallend verhaal uit Groot-Brittannië. Topkanoër Kurts Adams Rozentals is in april geschorst door de sportbond Paddle UK, omdat hij een OnlyFans account heeft. Om die reden staat Rozentals voor een bizarre keuze.

De organisatie verwijderde Rozentals uit het World Class Programme, een door UK Sport gefinancierd initiatief om atleten klaar te stomen voor de Olympische Spelen. De atleet onthulde dat de beslissing te danken is aan het feit dat hij een account heeft aangemaakt op OnlyFans, bekend om het delen van pikante content, hoewel het platform niet exclusief voor dergelijke content is.

“Ik heb bewust gewaagde video's op Instagram geplaatst om mensen naar mijn OnlyFans-pagina te lokken. Zo probeer ik mijn olympische droom te financieren”, vertelde de kanoër, die meer dan 10.000 likes heeft op OnlyFans, aan de BBC. In april kreeg Rozentals het schokkende nieuws te horen dat hij was geschorst.

'Ik heb mijn hele leven hierin gestopt'

“Ik stond perplex en kon het niet geloven. Ik heb mijn hele leven hierin gestopt, het is alles wat ik doe. Mijn persoonlijkheid, mijn identiteit draait om sport en ik wil een professionele atleet zijn om mijn olympische droom na te jagen”, voegde hij eraan toe.

De atleet verdedigde zich door te stellen dat hij niet zou moeten hoeven kiezen tussen financiële zekerheid en zijn olympische droom.

Gedwongen te kiezen

“Ik werd gedwongen te kiezen tussen de Olympische Spelen en OnlyFans. Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Tenzij er iets verandert aan de manier waarop atleten worden betaald, zie ik geen mogelijkheid om met Paddle UK samen te werken”, aldus de teleurgestelde Rozentals.

Interessante stelling

Een soortgelijke stelling werd eerder deze maand ook voorgelegd aan oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As in een Sportnieuws.nl-podcast. Hoog opperde de stelling: Topsport en OnlyFans gaan niet samen. Na even nadenken besloot Van As dat ze het daarmee 'oneens' is.

Ze licht haar standpunt toe: “Ik ga het even in de context plaatsen. Als je aan OnlyFans denkt, denk je aan een platform achter een betaalmuur waar mensen seksueel getinte handelingen delen. Bijvoorbeeld iemand met een voetenfetisj die daar zijn ding kan doen. Je ziet denk ik de gekste dingen.”