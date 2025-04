Ex-schoonmoeder van Suzanne Schulting start op pikant platform: 'Kinderen staan niet te springen'

Schrik niet als schrijfster Heleen van Royen binnenkort ergens haar F2F-account (een soort OnlyFans) promoot. De zestigjarige is van plan om te starten op het erotische platform.

Dat onthult de voormalig schoonmoeder van topschaatsster Suzanne Schulting in een interview met Nouveau. Van Royen wil F2F op 'een artistieke manier' gebruiken, zegt ze. "Het is natuurlijk vrij krankzinnig dat je dit doet op je zestigste. Maar ik wil ook verkennen waar mijn grens ligt. Dit project gaat absoluut een kunstzinnige uiting zijn", lacht ze.

Kinderen zijn sceptisch

Van Royen is moeder van twee kinderen: Ziggo Sport-verslaggever Sam - de ex van Schulting - en Olivia. "Ze ervaren een mengeling van trots en schaamte, denk ik", zegt Van Royen over haar eerdere projecten (zoals boeken) die met seks te maken hadden. " Zo'n OnlyFans-account, daar staan ze natuurlijk niet om te springen en dat is logisch. Maar ik doe dat niet voor hen, dat is mijn autonomie als kunstenaar."

Wel begrijpt de zestigjarige schrijfster, kunstenaar en influencer dat er twijfels zijn. " De boventoon is dat ze oprecht trots zijn en heel goed snappen waarom ik iets doe", aldus Van Royen, die niet staat de springen om meningen van anderen. "Alleen zijn de reacties daarop voor hen natuurlijk vervelender, wanneer zij aangesproken worden op mij."

Nieuw project

Van Royen is momenteel bezig met een project waar haar borsten centraal staan. "Die expositie legt de evolutie van mijn lichaam vast. Mensen hebben er vaak moeite mee dat ik mijn eigen lichaam in de strijd gooi. Dat vind ik zo gek, want ik héb dat lichaam nou eenmaal, dus ik móet daarmee werken: het is mijn canvas."

Ex-international afgewezen

Onlangs sprak Van Royen zich in Joe uit over de boekenweek. Volgens haar ging het er vroeger wat losser aan toe. Daarbij gaf ze oud-voetballer en huidig analist Jan Mulder als voorbeeld. "Die stond er wel om bekend, legendarisch, dat hij zijn tong bij iedereen in de mond stak waar het kon. Dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Maar destijds was het voor vrouwen zo: als je die tong nog niet in je mond had gehad, dan was er iets niet goed."

Mulder probeerde het ook bij Van Royen, maar scoorde niet. "Hij probeerde dat, maar ik weerde hem vaardig af", blikte ze terug. "Daar gaan we niet aan beginnen."