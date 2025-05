Nederlandse sporticonen overwegen overstap naar pikant platform: 'Ik ben benieuwd naar de reacties'

Het platform OnlyFans staat vooral bekend om de erotische content, maar steeds meer topsporters werken samen met het merk en dat roept vragen op. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As of topsport en OnlyFans eigenlijk wel of niet samengaan.

Wanneer Hoog de stelling “Topsport en OnlyFans gaan niet samen” voorlegt aan Van As, volgt eerst een lange stilte. Uiteindelijk antwoordt ze: “Oneens.”

Ze licht haar standpunt toe: “Ik ga het even in de context plaatsen. Als je aan OnlyFans denkt, denk je aan een platform achter een betaalmuur waar mensen seksueel getinte handelingen delen. Bijvoorbeeld iemand met een voetenfetisj die daar zijn ding kan doen. Je ziet denk ik de gekste dingen.”

Ook andere content op OnlyFans

Toch benadrukt Van As dat het platform inmiddels breder wordt ingezet. En overweegt het duo ook een stap deze richting in te zetten. “Je kunt ook gewoon dagelijkse dingen delen: hoe je trainingsdag eruitziet, wat je eet, welke serie je kijkt. Dat doen sommige tennissers ook. Het lijkt eigenlijk meer op TikTok of Instagram, maar dan achter een betaalmuur.”

Hoog reageert sceptisch: “Is dat dan niet juist een teleurstelling voor de volgers? Ik heb het idee dat er alleen maar van die viespeukjes op OnlyFans zitten die denken: ‘Ik betaal even lekker een paar euro voor die tennissers’, en dan krijgen ze alleen een video waarin iemand een service slaat…”

Nick Kyrgios

Van As noemt vervolgens de Australische toptennisser Nick Kyrgios, die als eerste in zijn sport gebruik ging maken van OnlyFans. “Hij werd later gevolgd door de Franse tennisser Alexandre Müller.”

Hoog vraagt: “Kun je eigenlijk zien hoeveel volgers ze hebben?” Van As, met een knipoog: “Ik heb mijn account gewist, dus ik kan het even niet meer zien helaas.”

Ze vervolgt: “Die tennisser zei ook dat er dit jaar meer spelers zullen volgen. Maar het blijft waar dat als je ‘OnlyFans’ hoort, je toch meteen aan iets anders denkt.”

'Zou jij het doen?'

Van As denkt hardop: “Misschien is dit wel de toekomst: content achter een betaalmuur. Zou jij, als je krap bij kas zit, een account aanmaken en gewoon laten zien wat je op een dag doet?"

Hoog antwoordt: “Dan is het natuurlijk prima, maar ik heb het idee dat als ik zeg dat ik dat ga doen, mensen verwachten dat ik naaktfotootjes ga plaatsen.”

“Nou, ik ben wel benieuwd naar de reacties”, zegt Van As lachend. “Misschien moet je het gewoon doen en kijken wat er gebeurt.” Hoog reageert gevat: “Oké mensen, luisteraars van de podcast: bij deze. Jullie krijgen 50 procent korting met de code ONLYFANSELLEN50. Meld je aan!”

Van As sluit af: “OnlyFans probeert dus hun imago te veranderen. Waar gaat het naartoe? We houden het in de gaten.”

