Lewis Hamilton schijnt iets leuks te hebben met wereldberoemde televisiepersoonlijkheid Kim Kardashian, althans als we de buitenlandse media mogen geloven. Sinds de Super Bowl-finale wordt er volop geschreven over een (mogelijke) relatie tussen de twee.

In de nacht van zondag op maandag werd de veelbesproken Super Bowl-finale gespeeld. Rondom de wedstrijd gebeurde van alles — zo maakte de Halftime Show van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny de tongen los. Maar ook op de tribune viel iets op: Formule 1-coureur Lewis Hamilton was aanwezig en zat opvallend genoeg naast niemand minder dan Kim Kardashian.

De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 en de realityster werden gespot door camera’s in het Levi’s Stadium. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd voordat de pers dit oppikte. Het samenzijn van de twee werd breed uitgemeten in de buitenlandse media.

Volop in de aandacht

Zo heeft The U.S. Sun gesproken met een bron die in de buurt zat. "Ze zaten in een suite aan het uiteinde en het was het enige waar iedereen op die verdieping het over had", aldus de ooggetuige. "Er stonden massa's medewerkers te dringen om een glimp van hen op te vangen."

De Daily Mail heeft zelfs met een liplezer gesproken om te achterhalen waar Hamilton en Kardashian het over hadden. Nicola Hickling, oprichter van LipReader, vertelde aan het Britse medium dat de twee het over serieuze zaken en de volgende stappen in hun relatie hadden, en dan vooral over het ontmoeten van zijn moeder, Carmen Lockhart. "Ik neem niet zomaar elk meisje mee naar mijn moeder. Ik bedoel: op een dag ga je haar ontmoeten", zo zou Hamilton hebben gezegd.

Geruchten

Eerder deze maand kwamen al geruchten naar buiten dat Kardashian en Hamilton tijd met elkaar doorbrachten. Zo schreef The Sun hoe de realityster met een privéjet van Los Ongales naar het Verenigd Koninkrijk vloog voor een romantisch weekend met de topcoureur. "Het zag er allemaal heel romantisch uit. Kim Kardashian en Lewis Hamilton maakten gebruik van alle faciliteiten die er waren", zo schreef het Britse medium over hun samenzijn in een countryclub.

Bevestiging

Ook in Duitsland is het nieuws omtrent het koppel niet ontgaan. Sterker nog: het Duitse Bild schrijft hoe de twee hier een boodschap mee afgeven. "Miljoenen ogen gericht op het grootste sportevent ter wereld – en precies daar zitten ze naast elkaar: ontspannen, vertrouwd. VIP-plekken, peperduur, de boodschap is duidelijk", zo schrijft het medium."

"Deze verschijning is geen toevalstreffer - het is een statement", zo vervolgt Bild. "Na wekenlang verstoppertje spelen laten twee van de grootste sterren ter wereld zich bewust en demonstratief samen zien. Voor veel fans is het duidelijk: hiermee maken ze hun relatie officieel!"

Veel signalen wijzen erop dat Kardashian en Hamilton mogelijk een relatie hebben. Er is echter nog niets bevestigd tussen de twee. Het is dus nog wachten voordat het officieel is.