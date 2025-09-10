Carlos Alcaraz deed aan het begin van de US Open al de nodige wenkbrauwen fronsen door zijn haar te millimeteren, maar nadat hij in New York de titel pakte, heeft hij het misschien wel nóg bonter gemaakt. Zijn kapper deelt op sociale media beelden van een haast onherkenbare Alcaraz.

De Spanjaard speelde de afgelopen twee weken in New York misschien wel het beste tennis van zijn hele leven en dat terwijl hij voor het toernooi al vijf keer een Grand Slam had gewonnen. Alcaraz voegde daar zijn zesde aan toe door in de finale af te rekenen met rivaal én titelverdediger Jannik Sinner. De Spanjaard verdiende daarmee een cheque van vijf miljoen dollar, maar pakte ook nog eens de nummer 1-positie op de wereldranglijst af van de Italiaan.

Dat deed de toptennisser al met een opvallend kapsel, want vlak voor de US Open liet hij zijn haar millimeteren. Dat ging overigens per ongeluk, want zijn broer maakte een foutje met het scheerapparaat en dus was de enige optie om zijn haar overal maar te millimeteren. Om dat kapsel was al veel te doen, maar dat schrok Alcaraz niet af om na zijn eindzege in New York weer een transformatie te ondergaan.

Zijn kapper Victor Martinez deelde op Instagram een aantal beelden van de nieuwste knipbeurt. Alcaraz liet zijn haar aan de zijkanten en achterkant bijscheren, maar vooral zijn haar bovenop trekt de aandacht. De tennisser heeft zijn haar daar laten blonderen.

Alcaraz gaat los na US Open

De 22-jarige tennisser neemt het er dus flink van sinds hij de beker in New York mocht optillen. Voordat hij onder handen werd genomen door zijn vaste kapper dook hij namelijk op in de stad om zijn overwinning op Sinner te vieren. Alcaraz werd gespot in een exclusieve club waar je duizenden euro's moet neerleggen om alleen maar naar binnen te mogen. Daar ging hij op de foto met een aantal topmodellen.

Rust

Het zal in ieder geval nog even duren voordat Alcaraz zijn nieuwe look gaat showen op de tennisbaan. Hij zou dit weekend eigenlijk voor het Spaanse team spelen in de Davis Cup, maar meldde zich na het winnen van zijn zesde grandslamtitel af voor de ontmoeting van zijn land tegen Denemarken. Alcaraz blijft waarschijnlijk nog even hangen in de Verenigde Staten, want van 19 tot en met 21 september doet hij mee aan de Laver Cup.

Dat is een toernooi waarin een team met Europese tennissers het opneemt tegen spelers uit de rest van de wereld. Het is daarmee te vergelijken met de Ryder Cup in het golf. Alcaraz vormt met Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik en Flavio Cobolli het Europese team. Sinner doet daar dus niet mee.