Aryna Sabalenka zorgde na haar US Open-zege voor een moment dat ze liever had willen vermijden. Samen met mannenkampioen Carlos Alcaraz verscheen de Wit-Russische in een tv-show om de gewonnen titels te vieren. Maar toen ging het mis: er glipte een pijnlijke verspreking uit, precies op het verkeerde moment.

Het gesprek begon onschuldig. Sabalenka vertelde lachend dat ze helemaal niet kan dansen, maar tóch haar welbekende TikTok-video’s maakt met haar team. "Ik kies altijd de makkelijkste beweging, zodat het lijkt alsof ik oké kan dansen", legde ze uit. Het publiek lachte vrolijk mee, maar vervolgens ging ze de mist in.

De pijnlijke verspreking

Toen Sabalenka een voorbeeld wilde geven en naar Alcaraz wees, versprak ze zich. "Jan… eh Jan", waarmee ze doelde op Jannik Sinner, uitgerekend de man die Alcaraz kort daarvoor in de finale had verslagen. De presentatoren reageerden verbaasd en riepen in koor 'woah, woah, woah', terwijl Alcaraz glimlachend zijn stoel naar achter schoof en deed alsof hij het podium wilde verlaten.

Sabalenka besefte meteen hoe pijnlijk haar verspreking was. Ze sloeg haar hand voor haar mond en legde snel een hand op Alcaraz zijn schouder. "Carlos, man, het spijt me. Dit is de grootste mislukking van mijn leven", zei ze vol ongeloof. Alcaraz wuifde het weg en hield het luchtig: "Het is negen uur ’s ochtends, maak je geen zorgen."

Van blunder naar vrolijk proosten

Na het ongemakkelijke moment hieven de twee kampioenen samen het glas champagne in de studio. Later deelden ze een TikTok waarin ze dansten met hun US Open-trofeeën. Lachend noemden ze zichzelf 'trofee-tweeling' én 'verjaardags-tweeling', omdat ze allebei op 5 mei jarig zijn. "Dat moet echt een geluksdag zijn", schreef Sabalenka er met een knipoog bij.

Sabalenka en Alcaraz grijpen de macht in New York

De blunder overschaduwde haar prestatie allerminst. Sabalenka is de eerste speelster sinds Serena Williams in 2014 die haar US Open-titel weet te verdedigen. Bij de mannen pakte Alcaraz zijn tweede zege in New York en heroverde hij bovendien de nummer-één-positie op de wereldranglijst. Samen met Sinner domineert hij het hedendaagse tennis: de twee verdeelden de laatste acht Grand Slam-titels. Ook financieel werd het een fraaie week voor de kampioenen, want de winnaars van de US Open gingen met een fors prijzengeld naar huis.

