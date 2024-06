Dit is de vriendin van Joey Veerman: Volendamse Chantalle Schilder vernoemt zoontje naar Oranje-international

Joey Veerman, sterspeler op het middenveld van PSV, is al jarenlang samen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Zij komt net als de Oranje-international uit Volendam. In het palingdorp sloeg de vonk over.

De carrière van de inmiddels 25-jarige Veerman voerde hem sinds 2016 langs FC Volendam, Heerenveen en PSV, in Eindhoven. Daar heeft het stel het goed naar de zin.

Afgelopen jaar kreeg het stel samen een zoontje: Frenkie Joe. Vernoemd naar een andere Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong. Hoewel Veerman en De Jong op het EK in Duitsland misschien wel concurreren met elkaar, is er dus zeker bewondering voor de speler van Barcelona.

Feestbeest

Van Veerman is wel bekend dat hij van een feestje houdt. Als er wat te vieren is, zet hij als eerste de muziek aan en pakt hij er een drankje bij. Zo ook tijdens het kampioensfeest van PSV. Bij ESPN werd Joey Veerman gevraagd wat hij van de muziek vond, nadat hij eerder zei niet te houden van 'Franse rapmuziek'. Dat genre is wel favoriet bij andere spelers in het team.

"Vandaag maakt het me niet uit", antwoordde Veerman met schorre stem. "Ik vind alles goed." Hij houdt zelf vooral van Nederlandstalige muziek. Dat kan ook bijna niet anders als je uit Volendam komt. Zowel Veerman als Schilder hebben een typisch Volendamse achternaam. Het is niet bekend of Chantalle familie is van bekende Volendammers met dezelfde achternaam zoals Anny (BZN) of Nick (van Simon).

Dat de 24-jarige Chantalle ook wel van een feestje houdt blijkt wel uit haar foto's op Instagram. Regelmatig zit ze met een drankje op het terras of heeft ze een feestje met vrienden. Soms op zonnige vakantiebestemmingen, maar ook in Eindhoven zoekt het stel de gezelligheid op. Bijvoorbeeld met PSV-keeper Joël Drommel en zijn vriendin.

Geen influencer

In tegenstelling tot veel spelersvrouwen staat Chantalle niet veel in de spotlights. Er zijn geen interviews met haar te vinden. Ook Joey spreekt zich niet veel uit over de relatie. Ze lijken het liever wat meer op de achtergrond te houden.

Schilder heeft ook een bescheiden 7500 volgers op Instagram. Een relatief klein aantal vergeleken met de voetbalvrouwen die als influencer actief zijn op het platform. Maar wie weet komt daar na het EK verandering in, als Veerman zich in de kijker speelt en zijn vriendin in die aandacht meeneemt.