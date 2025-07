Christian Horner was afgelopen weekend voor de eerst in de geschiedenis van Red Bull niet de teambaas tijdens een Grand Prix. De Brit werd eerder deze maand na twintig jaar bij het team van Max Verstappen ontslagen en heeft dus plotseling veel meer vrije tijd. Het geeft hem de kans om de bloemetjes eens flink buiten te zetten.

En dat doet Horner dan ook. Hij dook woensdag namelijk op bij een heel bijzonder concert. In het iconische Wembley Stadium gaf de legendarische band Oasis namelijk één van de 41 shows van hun reünietour. De groep van onder meer Liam en Noel Gallagher was razendpopulair in de jaren '90 met hits als Wonderwall en Don't Look Back in Anger, maar door geruzie tussen de twee broers gingen ze in 2009 uit elkaar.

Gelukkige Horner

Na vijftien jaar besloten ze de plooien glad te strijken en opnieuw een wereldwijde tour te maken. De tickets waren overal enorm gewild en dat betekende dat fans geluk moesten hebben om aan kaartjes te kopen. Horner blijkt één van de gelukkigen te zijn geweest, want hij deelt woensdag meerdere video's van het concert dat de band die avond gaf op Wembley.

Horner was daar waarschijnlijk niet alleen, want ook zijn vrouw Geri deelde een foto vanuit het stadion. De voormalig Spice Girl ging op de foto met drie andere bekende bezoekers: Alessia Russo, Hannah Hampton en Alex Greenwood. Zij wonnen afgelopen weekend onder leiding van Sarina Wiegman nog het EK voetbal met Engeland.

Ontslag

Horner boekte in ruim twintig jaar bij Red Bull grote successen, maar moest eerder deze maand het veld ruimen bij het Formuel 1-team. De Brit lag al meer dan een jaar onder vuur. Hij kwam aan het begin van 2024 in opspraak door vermeend grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker, maar mocht desondanks lange tijd blijven zitten als teambaas. Dat kwam mede doordat Max Verstappen vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij pakte.

Dat had Verstappen echter vooral te danken aan een sterke start, want gedurende het seizoen zakte Red Bull steeds verder weg. Horner wist het tij in de eerste paar maanden van dit jaar niet te keren en dus besloot de leiding van het team om hem na de GP van Groot-Brittannië op Silverstone de laan uit te sturen. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, die afgelopen weekend in België voor het eerst de leiding had bij Red Bull. Horner was toen met hele andere dingen bezig.