De soap rondom Christian Horner heeft nog een staartje gekregen. De voormalig teambaas van Red Bull kwam vorig jaar in de problemen door een vermeende affaire. De betreffende vrouw heeft zich nu verbonden aan een ander merk in de motorsport, weet een Engels medium.

Het Formule 1-seizoen van 2024 moest nog beginnen, toen de boel figuurlijk in brand vloog bij Red Bull. Horner werd ervan beschuldigd grensoverschrijdende berichten te hebben gestuurd naar de vrouwelijke medewerker. De screenshots van de berichten en selfies werden zelfs uitgelekt naar de media én de andere Formule 1-teams, maar uiteindelijk was het oordeel dat de berichten niet grensoverschrijdend waren.

Desondanks werd de vrouwelijke medewerker op non-actief gesteld: zij ging met betaald verlof. Horner maakte het weer goed met zijn vrouw, voormalig Spice Girl Geri Halliwell, en alles leek weer koek en ei voor de Engelse teambaas. Maar toch bleek dat er scheurtjes waren ontstaan in het huwelijk tussen Horner en Red Bull.

Nieuwe baan

Het uiteindelijke gevolg is dat Horner begin juli op straat werd gezet door het team, na twintig jaar dienstverband en veertien wereldtitels (zes bij de constructeurs en acht bij de coureurs). Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die overkwam van Racing Bulls.

In een groot deel van de maanden dat Horner nog aanbleef na de soap, werd de vrouwelijke medewerker nog doorbetaald. Dat zou een tijdje geleden zijn gestopt. En nu heeft zij een nieuwe baan in de motosport, schrijft Daily Mail. Het is nog niet bekend waar haar nieuwe werkplek is.

Max Verstappen

Waar er met Horner en de veelbesproken vrouw twee werknemers zijn vertrokken bij Red Bull, daar blijft Verstappen juist. Er gingen de afgelopen weken genoeg geruchten over een overstap naar Mercedes, maar De Telegraaf weet zeker dat de viervoudig wereldkampioen ook in 2026 voor 'zijn' renstal rijdt.

Komend weekend staat de laatste grand prix voor de zomerstop op het programma. De twintig F1-coureurs knallen zondag over het circuit in Hongarije, waarna ze vier weken zomervakantie wacht. De teams mogen in twee van die vier weken ook niet aan de auto's sleutelen.