Christian Horner werd onlangs op straat gezet door Red Bull, waardoor hij zondag niet bij de race in Spa aanwezig hoeft te zijn. De Britse oud-ploegbaas van Max Verstappen test nu op zijn zondag een nieuwe hobby uit.

Horner plaatste op Instagram een aantal foto's dat hij aan het paardrijden is. De voormalig ploegbaas van Red Bull Racing ging een rondje op het paard en zette bij die foto's de toepasselijke tekst: 'Toch nog wat paardenkracht op de zondag', refererend naar de dagen dat hij met auto's vol paardenkracht te maken had tijdens de Formule 1-races. Zondagmiddag wordt ook de Grand Prix van het Belgische Spa gereden.

Red Bull Racing

Door de tegenvallende prestaties in dit Formule 1-seizoen werd Horner enkele weken geleden geslachtofferd tijdens de korte stop tussen de races. De Brit moest per direct vertrekken bij de ploeg van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Laatstgenoemde staat als zeventiende op de ranglijst. Titelverdediger Verstappen is de huidige nummer drie in het WK-klassement.

Horner reageerde zelf ook op zijn ontslag en vertelt dat het wel degelijk als een verrassing voor hem kwam. "Het nieuws kwam als een schok voor mij. Maar de afgelopen twaalf uur heb ik erover na kunnen denken. Ik wilde tegenover jullie staan en jullie dit nieuws zelf vertellen", richt hij zich tot het personeel. "Ik wil mijn dankbaarheid uitten naar elk lid van dit team", zo vertelde de Brit tegenover Sky Sports.

Formule 1 in Spa

Dit weekend wordt de GP in Spa verreden en Verstappen is dat weekend zaterdag uitstekend begonnen. De Nederlandse titelverdediger zette zaterdag tijdens de kwalificatie de vierde tijd neer, waardoor hij op de tweede startrij mag beginnen in België. Het grootste probleem op het circuit van Spa lijkt de regen te zijn. Lando Norris en Oscar Piastri mogen met hun McLaren vooraan starten en zij zijn daarmee ook direct de grootste favorieten voor de eindzege.