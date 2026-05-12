Corinthians is in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en een levenslang pensioen aan Kauê Moreira de Souza, een voormalig jeugdspeler van de club die zijn carrière noodgedwongen moest beëindigen vanwege een ernstige knieblessure. De totale veroordeling, inclusief materiële en immateriële schade, bedraagt ongeveer 2,5 miljoen reais, wat neerkomt op zo'n 431.000 euro.

De rechtbank heeft de oorspronkelijke uitspraak herzien na hoger beroep van beide partijen. Hoewel het totale bedrag hetzelfde blijft, is de structuur van de compensatie aangepast. Onder de wijzigingen hebben de rechters de vergoeding voor immateriële schade verhoogd van 8700 euro naar 34.800 euro. Daarnaast is bepaald dat materiële schade moet worden betaald, gelijk aan twaalf maanden van het salaris dat Kauê in 2021 ontving. Dat komt neer op 25.056 euro.

Doorbetalen tot 75ste

Wat het pensioen betreft, voorzag de oorspronkelijke beslissing in de betaling van het volledige salaris tot zijn 35e. Het hof van beroep heeft echter het maandelijkse bedrag verlaagd, maar de betalingsperiode verlengd totdat Kauê 75 jaar wordt, gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting voor mannen in Brazilië.

De middenvelder kwam in 2019, op 18-jarige leeftijd, bij Corinthians en trainde nooit mee met het eerste elftal. Hij speelde slechts 13 wedstrijden voor de jeugdopleiding. De lijdensweg begon in april 2021, met een verstuiking van de rechterknie tijdens een training. Ondanks fysiotherapie en injecties bleef de pijn aanhouden. Een eerste operatie, uitgevoerd in maart 2022, bood geen oplossing.

De verdediging stelt dat de verergering van de blessure te wijten was aan de vertraging bij een tweede operatie, die pas in juli 2023 plaatsvond en eveneens zonder succes was. Het contract met de Braziliaanse club Corinthians, bekend van het feit dat Oranje-topscorer Memphis Depay daar speelt, eindigde in april 2024, waarbij de speler nog steeds klaagde over pijn en fysieke beperkingen.

Slachtoffer van medische nalatigheid

Kauê, nu 25 jaar, beweert 'slachtoffer te zijn van medische nalatigheid' door de club en dat hij geen adequate behandeling voor zijn blessure heeft gekregen. Het gevolg was het vroegtijdige einde van zijn carrière op 24-jarige leeftijd en het ontstaan van moeilijkheden bij dagelijkse taken, zoals traplopen, autorijden of sporten. De club gaat in beroep tegen de uitspraak.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover