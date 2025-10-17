Voor Wilfred Genee kan het voorlopig niet op. De presentator won met Vandaag Inside donderdag de Televizier-Ring en vierde dat feestje met Johan Derksen en René van der Gijp. Maar het is niet altijd even leuk, zo blijkt uit een gesprek dat Genee die dag voerde.

De Televizier-Ring is de belangrijkste televisieprijs van Nederland en dus ging het al dagen over het gala dat donderdagavond zou plaatsvinden. De ochtend van de prijsuitreiking schoof Genee bij Goedemorgen Nederland aan om te praten over zijn programma. En dat werd een openhartig gesprek.

Want nadat Genee in de lach schoot toen er wat fragmenten passeerden uit Vandaag Inside, werd het gesprek serieuzer. Het is immers niet altijd lachen aan tafel. Er waren de nodige rellen door bedenkelijke uitspraken van de heren, Derksen liep vorig jaar een keer woest weg in de uitzending vanwege het gedrag van Genee en De Snor en Van der Gijp kregen het ook al eens publiekelijk aan de stok.

Dat is volgens Genee allemaal niet gespeeld. "Ik moet je ook eerlijk zeggen: ik heb er nooit op zitten wachten. Er zitten ook best heftige momenten tussen. We hebben de Akwasi-rel gehad, wat helemaal geëscaleerd is, we hebben het de situatie met de kaars gehad en ook onderling is het een aantal keer helemaal uit de hand gelopen. Dat is niet geregisseerd, niet gescript en dat levert ook heel veel gezeik op."

Schreeuwen in restaurant

Buiten de studio merkt Genee dat het zijn dagelijks leven beheerst en hij ook dan last heeft van de relletjes. "Als mensen een bepaalde kant kiezen voor mensen in het programma, en meestal kiezen ze de kans van Johan, dan kom je in een restaurant en beginnen mensen te schreeuwen. Of opmerkingen te maken, of je gezin wordt er bij betrokken. Die krijgen ook al die opmerkingen en allerlei dingen over zich heen. Zij hebben daar natuurlijk niet om gevraagd."

Keihard aanpakken

Genee vreest dat het er nou eenmaal bijhoort. "Je mag mij een klootzak vinden, en daar kan ik me best iets bij voorstellen, dan mag je mij keihard aanpakken. Maar laat de rest een beetje met rust. Aan de andere kant kun je ook zeggen: 'Wilfred, je presenteert een programma waarin mensen aangepakt worden, dus je hebt geen enkel recht van spreken'. Die mensen geef ik ook gelijk."

Toch heeft de presentator nog heel veel plezier in het programma. Dat zal de rest van de week niet anders zijn. Donderdagavond werd met grote overmacht de Televizier-Ring gewonnen, nadat het eerder in 2011 ook al lukte. Dat wordt in de uitzending van vrijdag ongetwijfeld nog een keer gevierd. Dan zit overigens PVV-leider Geert Wilders aan tafel.