Topvoetballer Cristiano Ronaldo verdient miljoenen in Saoedi-Arabië en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Zijn verloofde deelde zondag een foto op Instagram, waarin een hoop miljoenen te tellen zijn.

De 41-jarige sterspeler van Al-Nassr en zijn 32-jarige verloofde leven in luxe en zijn niet bang daarmee te pronken. Ronaldo vroeg zijn geliefde afgelopen jaar ten huwelijk met een extravagante verlovingsring. De enorme diamant zou volgens experts een waarde van 2,6 tot 4,3 miljoen euro hebben.

De ring is ook te zien in een recente Instagrampost van Rodriguez, maar dat is niet het enige luxe accessoire in het beeld. De handen van het koppel zijn samen te zien op het stuur van hun Bugatti. Beiden dragen een glinsterend horloge om hun pols. De waarde van de items in de foto loopt op tot ruim tien miljoen euro.

De twee waren flink uitgedost om samen te gaan uit eten. Ze vertrokken in de Bugatti Centodieci van de voetballer. Ronaldo kocht de zeldzame wagen, waarvan slechts tien exemplaren werden geproduceerd, in 2020. Hij betaalde er zo'n acht miljoen euro voor.

Dure horloges

De horloges van Ronaldo en Rodriguez hebben ook een flink prijskaartje. De Portugees draaft een Patek Philippe 5719/10G, ter waarde van 605.000 euro. Het Argentijns-Spaanse model heeft een uurwerk van hetzelfde merk. Zij draagt het model Ladies Patek 5980/1400G-010. Dat horloge kost zo'n 722.000 euro.

In totaal zijn alle luxe artikelen op de foto dus al zeker zo'n 12 miljoen euro waard. En dan is de marktwaarde van Ronaldo nog niet eens meegerekend. Momenteel zou hij zo'n 12 miljoen euro waard zijn als voetballer. Naast zijn kwaliteiten op het veld is de 41-jarige commercieel erg aantrekkelijk voor sponsoren.

Geblesseerd

CR7 hoopt dit jaar nog een keer in actie te komen op het WK voetbal met Portugal. Hij kampt echter met een hamstringblessure waardoor hij de komende interlandperiode moet missen. Ronaldo liep de blessure eind februari op tijdens een competitiewedstrijd van Al-Nassr. Het is de eerste keer dat hij niet wordt opgeroepen voor de nationale ploeg sinds 2018.